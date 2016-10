Micuţa pianistă care bate la porţile consacrării

Deosebit de talentată, sensibilă, dar şi câştigătoare a mai multor concursuri de pian, deşi se află la început de drum, Izabela Voropciuc a reuşit să impresioneze prin tehnica ei desăvârşită, atât pe scenele din ţară, cât şi din străinătate.

În vârstă de 14 ani, Izabela iubeşte pianul, iar pianul o iubeşte pe ea. Încă dinainte de a face liniuţe sau bastonaşe, tânăra a descoperit notele muzicale. Cu ochii aţintiţi spre pian, pe când nici nu ştia literele alfabetului, sătmăreanca descoperea puritatea, stilul şi eleganţa acestuia. “Am început să cânt la pian de la vârsta de 4 ani, oarecum şi influenţată de tata care este profesor de muzică. La mine totul se învârte în jurul muzicii. Mi-aduc aminte că după ce am reuşit să deprind cât de cât pianul am început să dau mici spectacole, acasă, în faţa părinţilor”, ne spune cu mândrie Izabela.

Deşi este elevă doar în clasa a VIII-a a Liceului de Arte “Aurel Popp” din Satu Mare, Izabela este unul dintre cele mai bune produse pe care le-a dat până acuma această instituţie prestigioasă de învăţământ. O confirmă nenumăratele premii de la concursurile naţionale şi internaţionale dar şi locurile fruntaşe obţinute la Olimpiadele Şcolare.Este eleva profesoarei Annamaria Manfredi, şlefuitoarea de talente muzicale sătmărene, cea care a pregătit de-a lungul anilor o sumedenie de mari viitori muzicieni.

“Am privilegiul să lucrez cu o profesoară foarte bună, cu care mă înţeleg extraordinar. Mă dezvoltă pe toate planurile: atât în teorie, istoria muzicii, forme, armonie cât şi, desigur, din punct de vedere pianistic”, ne spune micuţa pianistă. Izabela recunoaşte că ceea ce o face cu adevărat să se simtă specială dar şi fericită este pianul, deoarece atunci când se află în preajma lui acesta îi creează un mixt de sentimente pozitive.

Primul concurs internaţional cu adevărat important la care a participat şi de care îşi aduce cu mare plăcere aminte a fost „Cita di Cantu” Italia (2013) când deşi a fost cea mai tânără concurentă a reuşit să impresioneze juriul şi să obţină premiul competiţiei. „Aveam 12 ani şi eram cea mai tânără concurentă de acolo. Am concurat cu pianişti care erau bine trecuţi de 30 de ani iar la sfârşit m-am bucurat de premiu dar şi de aprecierea juriului care mi-a transmis că am multă maturitate în exprimare şi calitate interpretativă. Pentru mine au însemnat foarte mult aceste aprecieri şi mi-au dat şi mai multă ambiţie pentru viitor”, ne dezvăluie Izabela. Ca să amintim doar câteva din realizările Izabelei vom enumera locurile întâi de la: Concursul Internaţional „ Carl Filtsch” Sibiu 2016, Concours Musical de France, Paris 2015, marele premiu CMF la secţiunea Artistique Superieur „Concorso Internazionale Per Pianoforte <Piano Talents> Milano 2014 şi încă multe, multe altele.

Desigur că pe lângă talent mai trebuie şi multă muncă pentru a fi în top. Iar Izabela chiar munceşte pentru a-şi împlini visele. Studiază câte patru ore zilnic la pian iar atunci când este în faţa unui concurs chiar şi câte 8-9 ore pe zi. O face însă cu zâmbetul pe buze deşi recunoaşte că sunt momente când şi-ar dori să iasă cu fetele de vârsta ei la un suc, o pizza sau un film la cinema.

După ce termină liceul Izabela visează să studieze la prestigioasa facultate de muzică din Moscova deoarece în accepţia ei şcoala rusă de pian este una dintre cele mai valoroase din lume. De asemenea micuţa pianistă se visează prestând pe scene importante ale mapamondului precum cele din Londra, Sidney, Tokio, Berlin.

Nicolae Ghişan