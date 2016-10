O nouă delegare pentru Kovacs Istvan în Europa League

Careianul Kovacs Istvan traversează cea mai bună perioadă a carierei și bifează acum o nouă delegare în Europa League.

Kovacs a fost delegat să conducă joi seara de la ora 22 partida dintre AZ Alkmaar și Maccabi Tel Aviv.

Din brigada careianului mai fac parte asistenții Vasile Marinescu și Mihai Artene , adiționalii Alexandru Tudor și Ionut Marius Avram precumși rezerva Alexandru Cerei .

Arbitru din Ungaria la Steaua-FC Zurich

UEFA a anuntat brigada de arbitri care va oficia, joi de la 20:00, la partida dintre Steaua si FC Zurich din grupele Europa League.

Tamas Bognar va fi arbitru central, asistat la cele doua linii de Zsolt Varga şi Balasz Buzas.

In varsta de 37 ani, Bognar este arbitru FIFA din 2009 si a mai condus de doua ori pana acum formatii romanesti in cupele europene.

Este vorba de partidele Gaz Metan Medias-Mainz (1-1), in turul trei preliminar al Europa League din sezonul 2011/2012, si de meciul Pandurii-Levadia (4-0), in turul doi preliminar al aceleiasi competitii in sezonul 2013/2014.

Meciul Steaua-FC Zurich va fi joi seara de la ora 20:00.