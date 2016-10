O să ne fie tare, tare dor de dv. d-le prof.univ.dr. GAVRIL ARDELEAN

E tare, tare greu să exprim în cuvinte durerea despărţirii pământeşti de prof.univ.dr. Gavril Ardelean. În schimb, personalitatea Domniei Sale, luminată de o inteligenţă aparte şi o generozitate echilibrată, trăieşte mai departe în sufletele noastre. În memorie derulăm momentele cele mai importante ale vieţii petrecute, timp de 20 de ani, alături de prorectorul şi directorul Universităţii de Vest VASILE GOLDIŞ Arad – Filiala Satu Mare. Nici nu ştiţi cât de greu este să stăpâneşti cascada lacrimilor sufleteşti, care ne inundă sufletul în aceste zile şi obrajii luminaţi de culorile toamnei.

Ani şi ani de zile, am fost prezenţi, noi, cei de la NORD VEST TV şi de la ziarul GAZETA DE NORD VEST Satu Mare, la toate marile manifestări universitare organizate de Filiala GOLDIŞ Satu Mare, sub coordonarea prof. univ. dr. GAVRIL ARDELEAN. Stilul dumnealui pragmatic îţi insufla în suflet o linişte aparte, dar mai ales siguranţa împlinirii proiectelor în condiţii marcate de un profesionalism universitar autentic. Domnia sa ştia să rezolve problemele universitare cu multă înţelepciune, în limitele legale, iar soluţiile propuse celor care-i solicitau sprijinul erau întotdeauna cele optime, confirmate ulterior de aplicarea acestora în viaţa de zi cu zi.

La NORD VEST TV Satu Mare, prof. univ. dr. GAVRIL ARDELEAN a fost prezent în nenumărate emisiuni, prin intermediul cărora a oferit viitorilor studenţi ai Filialei GOLDIŞ Satu Mare, informaţiile necesare pentru ca aceştia să urmeze studiile aici, acasă, în Satu Mare. Am fost prezenţi de-a lungul anilor la toate manifestările dedicate absolvenţilor, dar şi la cele dăruite bobocilor din anul I, cu ocazia deschiderii anilor universitari. Nu putem uita, momentele de la ultima deschidere a anului universitar, din aula noului sediu al Universităţii de Vest VASILE GOLDIŞ – Filiala Satu Mare, de pe str. Ştefan cel Mare, care a avut loc sâmbătă, 1 octombrie.

Cine s-ar fi gândit că după doar câteva zeci de ore, distinsul profesor şi cercetător ştiinţific universitar doctor GAVRIL ARDELEAN ne va părăsi pentru totdeauna ? Doamne, am participat la deschiderea noului an universitar şi în timpul prelegerii domniei sale, se uita uneori la intrarea sălii festive a Universităţii, pentru a constata dacă au sosit oaspeţii dragi de la Universitatea de Vest VASILE GOLDIŞ Arad, coordonaţi de prof. univ. dr. CORALIA COTORACI – rectorul acestei prestigioase Universităţi. Eram acolo în prag…şi, de câteva ori i-am întâlnit privirea îngrijorată şi nerăbdătoare, care trecea pe lângă mine, cu multă blândeţe şi îngăduinţă. Au fost ultimele momente în care l-am văzut în viaţă pe distinsul prof.univ. dr. GAVRIL ARDELEAN. Acele momente mi-au revenit în minte, de zeci şi zeci de ori, după ce am aflat vestea cea tristă, dar conştiinţa mea refuză să creadă că această personalitate marcantă a Sătmarului nu mai este printre noi.

Refuz să cred că nu-l voi mai putea întâlni în biroul dumnealui de pe Str. Mihai Viteazu, din vechiul sediu al Universităţii de Vest VASILE GODLIŞ – Filiala Satu Mare, unde am înregistrat atâtea emisiuni şi-am pus la cale filmările pentru marile evenimente universitare, care s-au transformat în istorie. Nu o să uit niciodată, ziua în care, în urmă cu 20 de ani, pe str. Corvinilor, în faţa redacţiei UNIVERS SĂTMĂREAN, mi-a dezvăluit cu mare bucurie în suflet despre faptul că, împreună cu poetul şi scriitorul ION VĂDAN, intenţionează să înfiinţeze la Satu Mare o Filială a Universităţii de Vest VASILE GOLDIŞ Arad. Anii au trecut, de parc-ar fi fost ieri. I-am fost mereu alături, în calitate de jurnalist, la toate manifestările universitare.

O să ne fie tare, tare dor de dv. d-le prof.univ. dr. GAVRIL ARDELEAN! Nu veţi muri niciodată din sufletele noastre, ale jurnaliştilor de la NORD VEST TV şi GNV, care v-au fost alături ani de zile. Bunul Dumnezeu să vă aşeze sufletul în Grădinile Nesfârşite ale Raiului şi, sperăm, ca la vremea hărăzită a reîntoarcerii noastre ACASĂ, în Împărăţia lui Dumnezeu, să ne revedem luminaţi de Lumina binefăcătoare şi nemuritoare a Raiului.

Dumitru Ţimerman