O sătmăreancă și-a văzut moartea cu ochii la Cluj

O tânără sătmăreancă, care lucrează ca model în Cluj, a trecut prin clipe de coșmar, aflându-se la un pas de moarte după ce taxiul în care se afla a căzut în râul Someș. Totul s-a întâmplat sâmbătă dimineața, în jurul orei 5.30.

Sătmăreanca Anca Grovu povestește cu lux de amănunte tot ce i s-a întâmplat la Cluj Napoca în acea dimineață când putea să-și piardă viața. ”Sâmbătă dimineața, în jurul orei 5:30, am luat taxiul de la Sala Polivalentă care urma să mă ducă acasă dar, din nefericire, m-a îndreptat spre ceea ce ar fi putut fi o tragedie. După câțiva zeci de metri, mașina a derapat pe șinele de tramvai. Șoferul a încercat să o redreseze, însă fără succes. Am lovit un gard, moment în care șoferul a tras brusc de volan la stânga, pierzând complet controlul mașinii. Ne-am lovit de un stâlp și apoi am plonjat direct în Someș. Mașina fiind răsturnată, apa a intrat foarte repede. Din fericire, am putut să sparg de tot geamul care era deja crăpat și am reușit să ies, scoțându-l apoi și pe taximetrist într-un timp relativ scurt, în care fiecare secundă era prețioasă. Un alt taximetrist a văzut toată scena, deja vorbea la 112. Până să ieșim din apă și să ne dezmeticim, au mai trecut 10 minute. Încă nu venise nimeni să ne salveze: nici Poliția, nici SMURD-ul sau Pompierii”, povestește sătmăreanca.

Ea acuză faptul că autoritățile clujene au intervenit foarte lent, deși se sunase la 112 imediat după producerea accidentului. ”Vreau să trăiesc într-o țară în care nu trebuie să fiu propriul erou din filmul de groază, pentru că indiferența, comoditatea și sistemul bolnav triumfă din nou!!”, mai spune sătmăreanca Anca Grovu.