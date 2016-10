Obama a dezvăluit lista de piese pe care le ascultă când face sport: De la Bob Marley la Beyoncé

Barack Obama a dezvăluit public lista de piese pe care le ascultă în timp ce face sport, printre care se numără melodii ale legendarilor Bob Marley, Nina Simone sau Sting, dar şi hit-uri noi de Beyoncé, Jay Z, Drake şi Black Eyed Peas, relatează nme.com.

Printre piesele din playlist-ul lui Barack Obama se numără şi o piesă underground din 2015, intitulată “Emergency”, semnată de duo-ul electro suedez Icona Pop. Iată lista integrală de piese pe care Obama le ascultă atunci când face sport:

“Get Me Bodied” de Beyoncé, “Live It UP” de The Isley Brothers, “Sinnerman” de Nina Simone, “Emergency” de Icona Pop, “Let’s Get It Started” de Black Eyed Peas, “Perro Loco” de Forro in the Dark , “Off That” de Jay Z şi Drake, “Elevator Operator” de Courtney Barnett, “Could You Be Loved” de Bob Marley and the Wailers, “If You Love Somebody Set Them Free” de Sting.

Această listă de piese este a doua pe care Obama o face publică, după ce în luna august a destăinuit care sunt hit-urile sale preferate de vară, printre care se numărau piesele “Acid Rap” semnată de rapperul Chance the Rapper şi “Classic Man” de Jidenna, dar şi cântece celebre ale trupei The Beach Boys, Prince sau Nas. Celelate hit-uri de vară erau melodii ale lui Prince, Janet Jackson, D’Angelo, Mary J. Blige şi Aretha Franklin.