Odoreul are gust de ciocolată

Una din investiţiile de marcă din Odoreu este şi fabrica de ciocolată Mueller&Prietenii SRL, fabrică cu capital german , cea care a început procesul de producţie în 2009, având un număr de 10 angajaţi, producându-se un singur sortiment şi care în momentul de faţă numără 80 de angajaţi şi produce 30 de sortimente.

Lider în Europa de Nord

Fabrica este situată la intrare în Odoreu şi se întinde pe o suprafaţă de 3400 mp., aparţinând concernului Wawi, companie germană care domină piaţa ciocolatei de calitate din Europa de Nord. Istoria acestui concern a început în anul 1959, când Walter Mueller senior a cumpărat fabrica REWE Pirmasens din Germania, devenind astfel independent sub numele de WAWI- Schokolade AG. A produs pentru început un singur sortiment şi anume “iepuraşi de Paşte”, după care diverse figurine din ciocolată, iar din 1982 a început producerea unui produs nou, şi anume orez expandat învelit în ciocolată.

În anul 1983, Dr. Walter Mueller jr. şi Jurgen Mueller au preluat conducerea companiei. Pe parcursul anilor, suferind o serie de modificări, fabrica din Pirmasens a devenit neîncăpătoare. Acest motiv a condus la ridicarea unei noi hale de producţie la Munchweiler, 20 km de Pirmasens în anul 1988. Ca urmare, sortimentaţia produselor fabricate sub marca WAWI s-au înmulţit, axându-se în principal pe produse fabricate din cereale expandate şi ciocolată de toate tipurile ( cu lapte, amăruie, alba) de ex.: pufarin expandat cu ciocolată cu lapte, orez expandat cu ciocolată, praline cu diverse cereale, etc. Din 1956 şi până în 2007 compania Wawi s-a extins, astfel că si-a deschis câte un punct în toate părţile lumii, adică: în America de Nord, Europa, China şi Australia.

Compania Mueller & Prietenii SRL s-a infiintat în anul 2008, sediul aflându-se la Odoreu, str. Republicii nr.1/A, judeţul Satu Mare, având ca obiect de activitate fabricarea produselor din ciocolată şi a produselor zaharoase.

În anul 2009, când a început procesul de producţie, având doar un număr de 10 angajaţi, s-a produs un singur sortiment şi anume Schoko Woelckchen EVM (pufarin cu ciocolată cu lapte), pentru ca în decurs de 7 ani să ajungă la 80 de angajaţi şi 30 sortimente fabricate la Odoreu.

Exportă în Europa, America de Nord şi Africa

Fabrica de ciocolată de la Odoreu, a abandonat vânzările în România și a ales să facă export 100% în Germania, Anglia, America, Franţa, Spania, şi Africa de Sud.Aici se produc specialităţi de ciocolată cu diferite ingrediente ( orez, grâu, ovăz, porumb prăjit, cornflakes, crisp, alune de pădure, arahide, fructe uscate, cocos, etc) şi ciocolată în forme, unele şi pictate manual ( moşi, iepuri, acadele, etc). Unul dintre cele mai apreciate sortimente de produse ale Mueller& Prietenii este reprezentat de ciocolata care se vinde într-o cutie cu ciocolată „decorată” cu un calendar sexy ce marchează zilele Adventului catolic, în perioada de dinaintea Crăciunului. Produsul este foarte apreciat și se exportă cu precădere în ţările occidentale. Nu mai puțin de șapte milioane de astfel de exemplare se fabrică în această perioadă. Pe ambalajul de carton sunt tipărite fotografii cu modele feminine şi masculine în ipostaze „fierbinţi”, dar și calendare cu animații destinate copiilor.

Investiția de la Odoreu este evaluată la 5 milioane de euro, din care 1,3 milioane de euro reprezintă fonduri europene atrase, iar cifra de afaceri este evaluată undeva la 3 500 000 euro pe an.

Pe viitor fabrica are în proiect planuri de extindere şi dezvoltare. Se doreşte să se mărească capacitatea producţiei cu aproximativ 1500 mp şi să se construiască un spaţiu de depozitare de aproximativ 5000 de paleţi.

Nicolae Ghişan