Olimpia încearcă să treacă de CS Mioveni

Olimpia Satu Mare a ajuns pe tabloul 16 imilor Cupei României şi va întâlni azi de la ora 14,30 incomoda trupă CS Mioveni.

Chiar dacă nu au avut şansa de a aduce la Satu Mare o echipă de liga 1, elevii lui Bogdan Andone speră că sătmărenii vor reuşi să vină în număr mare la stadion mai ales că echipa trece printr-un moment bun, iar duelurile cu Ayza & co au fost mereu interesante.

Antrenorul Bogdan Andone a declarat că jucătorii săi acuză o oarecare stare de oboseală după meciul de la Timişoara, disputat pe un teren greu.

Vor lipsi probabil Silviu Pană şi Mureşan , accidentaţi la meciul de sâmbătă.

„Vom încerca să trimitem în teren jucătorii mai puţin obosiţi. Meciurile cu Mioveni au fost mereu dificile. Au după părerea mea cea mai bună echipă din liga a 2-a. Cu o apărare ce nu a luat de mult gol şi cu jucători experimentaţi ca Năstasie , Ayza sau Staicu în lot. În etapa a doua am pierdut greu la Mioveni după un penalty acordat gazdelor foarte uşor „ a spus antrenorul Bogdan Andone.

După partida cu Mioveni, Olimpia va juca acasă, duminică, în campionat cu CS Baloteşti.

Andone cere sprijinul presei locale

La conferinţa de presă de ieri de la stadion, antrenorul Bogdan Andone s-a arătat deranjat oarecum de faptul că presa locală atacă permanent activitatea clubului.. Şi a cerut sprijin în promovarea echipei.

Apoi a încercat să explice unele dintre deciziile luate în această toamnă, de la zborul cu avionul al unor jucători după un meci jucat dincolo de Carpaţi până la cantonamentul în care băieţii au intrat direct după jocul de sâmbătă de la Timişoara.

În privinţa condiţiilor din liga a 2-a, Andone s-a plâns de starea terenurilor. „ Cel de la Timişoara a fost groaznic , care a îngreunat jocul nostru. Nu ne avantajează aceste terenuri mocirloase. Apoi aţi văzut terenul nisipos pe care a jucat Mioveniul în deplasare…” a mai spus tehnicianul Olimpiei care a recunoscut însă că nu caută o scuză pentru remiza de la Poli, pe care nu o consideră un rezultat slab chiar dacă echipa a jucat în superioritate numerică.

Tot la capitolul nemulţumiri, Andone s-a arătat deranjat de remarcile apărute cum că arbitrul de la Timişoara a ajutat Olimpia pentru că e din Aiud.

„Şi eu sunt născut în Aiud, dar în afară de părinţi pe care i mai vizitez în rest chiar nu mai ţin legătura cu cei de acolo. Am adresa de buletin în Voluntari şi am plecat din Aiud de mai bine de 20 de ani” a explicat Andone. „ Am avut penalty clar la Pop şi i-a dat galben pentru simulare.Acum va sta cu Baloteşti.Ăsta a fost ajutorul arbitrului probabil” a încheiat tehnicianul galben-albaştrilor…

PS. Pentru conformitate…remarcile cu arbitrul din Aiud nu au apărut în presă, cel puţin aceasta a fost discuţia cu colegii prezenţi la conferinţă, ci au fost comentarii pe facebook…multe însoţite de feţe zâmbăreţe…Dar la ce încrâncenare e mai nou la club, cine să mai priceapă şi glumiţele.Iar aşa dacă ne supărăm pe fiecare comentariu apărut online o putem ţine non stop într-o conferinţă de presă.