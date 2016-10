Out din Cupă

Olimpia a părăsit Cupa României după ce a fost învinsă pe teren propriu de colega din liga a 2-a, CS Mioveni.

După o primă repriză echilibrată cu ocazii la ambele porţi, în partea secundă argeşenii au ieşit ceva mai concentraţi de la vestiare şi au profitat din plin de erorile defensivei noastre.

Popa în minutul 46 după o eroare a lui Ciul, Ayza în minutul 59 după o fază superbă şi Rădescu după o degajare eronată a lui Krausy dar şi o neatenţie a portarului Şuta au marcat pentru un neverosimil 0-3.

Terenul greu a încurcat construcţia echipei noastre şi până la final doar reuşita personală a lui Luduşan a mai îndulcit oarecum din amărăciunea eliminări. 1-3 final şi Olimpia iese în 16-imi din cupă.

Duminică tot pe acest teren desfundat de pe Olimpia va întâlni în campionat pe CS Baloteşti.

Cum s-au marcat golurile

8 Min 46 0-1 Centrare de pe stânga a lui Rădescu şi Alin Popa reia cu capul din 6 metri, simplu, sub transversală. Golul s-a petrecut în yecunda 10 a reprizei recunde

8 Min 59 0-2 Azya se dristează cu apărătorii Olimpiei, pătrunde în careu pe partea dreaptă, înşiră ca pe mărgele trei adversari, şutează la colţul scurt şi mingea intră în plasă după ce a atins bara. Şuta a rămas fără reacţie

8 Min 68 0-3 Degajare greşită a lui Krausz, Rădescu interceptează şi şutează pe jos, de la 16 metri, dar Şuta scapă balonul printre degete

8 Min 87 1-3 Luduşan trage de la 20 de metri în vinclul din stânga lui Croitoru

Declaraţii

„E un teren unde se câștigă foarte greu. Nu pot decât să fiu bucuros că ne-am calificat mai departe. Acesta era obiectivul nostru să încercăm să aducem o echipă de Liga 1 la Mioveni. Sperăm să nu cădem cu Foresta dacă îi bate pe Steaua și să jucăm la Suceava. Sperăm să nu se întâmple asta și să jucăm cu o echipă de Liga 1 să ne îndeplinim obiectivul. Felicit echipa pentru această victorie, pentru efortul depus. A fost un teren greu. Sper ca jucătorii să se refacă din punct de vedere fizic pentru că acesta este cel mai important lucru în momentul de față. Îi felicit pe toți cei care au intrat astăzi în teren, au intrat foarte bine și și-au făcut datoria. În același timp îl felicit pe Bogdan pentru ceea ce a făcut la Satu Mare și pentru parcursul foarte bun din campionat și nu pot să nu mă bucur pentru Ludușan, fostul meu elev care a înscris foarte frumos astăzi”, a declarat antrenorul formației CS Mioveni, Alexandru Pelici.

„Vreau să felicit echipa adversă pentru calificare. O calificare meritată. În opinia mea CS Mioveni este cea mai bună echipă de Liga a 2-a ca experiență, ca liniște financiară cu jucători care știu să gestioneze momentele meciului, care pot să facă diferența. A fost echipa care a gestionat și a așteptat greșelile jocului și practic au câștigat meciul pe trei greșeli individuale ale noastre. Chiar dacă la Timișoara mai aluneca mingea, astăzi la noi a fost un teren impracticabil, mingea s-a încărcat de noroi. Nu știu cum vom reuși să gestionăm acest final de campionat pentru că devenisem o echipă care aveam o construcție, o posesie, ceea ce astăzi am încercat să facem, dar e imposibil. Pică greu această înfrângere acasă, a picat într-un moment în care nu aveam nevoie, dar poate e și un semnal de alarmă ca să realizăm exact unde suntem ca echipă, ca lot de jucători. Cu toate că în clasament suntem la un punct în spatele Mioveniului, condițiile de pregătire de la ei, la noi sunt inexistente. Cer de trei luni o poartă mobilă, ne antrenăm la porți de handbal. Mâine nu am unde să fac antrenament și am ajuns să căutăm soluții în Ungaria. E foarte dificil din punctul acesta de vedere, plus o stare de oboseală. Nu avem condiții de refacere, de vitaminizare, iar condițiile de antrenament nu ne ajută absolut deloc. Va fi foarte dificil de gestionat acest final de campionat și asta mă îngrijorează, nu meciul de cupă. Am încercat, ne-am dorit cu toții. Poate dacă reușeam să înscriem în prima repriză cu siguranță era alt meci. Nu e o tragedie și un capăt de drum. În moment de față nu văd nici o soluție la cum putem gestiona meciul de duminică”, a declarat antrenorul Olimpiei, Bogdan Andone.