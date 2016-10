Poliţia Locală, inamicul public no.1 al sătmărenilor

Am avut ocazia ca în paginile Bursei să scriem grozăviile de care au dat dovadă cei de la Poliţia Locală, o instituţie tot mai contestată de sătmăreni. O confirmă chiar şi primarul Kereskenyi care într-o conferinţă de presă a afirmat: „Poliția Locală este una dintre cele mai contestate instituții aflate în subordinea Primăriei, fie că e vorba de ordine publică, fie de parcări. Și culmea, reclamațiile nu vin de la cei sancționați de polițiștii locali ci de la cei care semnalează tot felul de nereguli pe care le văd în oraș”.

Ultima “ispravă” a comunitarilor este amendarea unei pensionare cu 750 RON(!!) pe motiv că a traversat pe bicicletă, pe trecerea de pietoni.

Sătmăreanca îşi recunoaşte vina însă este stupefiată de valoarea amenzii care echivalează cu pensia ei pe o lună.

”Nu am cuvinte să vorbesc despre acești oameni. Nu vreau să generalizez, acel cu care eu am avut de-a face a fost sub orice critică. Nu cred că a fost legal ceea ce a făcut, dar eu nu-l pot contrazice, că nu am cunoștințe în cauză. Deci, am trecut cu bicicleta pe trecerea de pietoni pe P-ta Kalvin (sens unic, circulație mică). M-au amendat cu 750 !!!! RON. Am 62 ani, pensionară. Recunosc fapta, dar această suma e batjocură, lipsă de omenie și de bun simț”, a declarat pensionara.