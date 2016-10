Primele puncte de dincolo de Carpați

Olimpia a reușit în sfârșit să câștige puncte și din deplasările făcute dincolo de Carpați.După experiențele mai puțin reușite de la Mioveni, Afumați sau Colentina când au pierdut și pe mâna lor dar mai ales a arbitrilor, galben-albaștrii au bătut clar la Ștefănești o echipă numită – Unirea Tărlungeni.

Dacă în teren Olimpia a fost echipa mai bună la fotbal, la box se pare că gazdele au câștigat duelul. Dar s-au și ales cu eliminări la final.

Meciul din etapa a 11-a din Liga a 2-a, dintre Unirea Tărlungeni și Olimpia Satu Mare, scor 0-2, a avut parte de momente tensionante în finalul jocului.

Jucătorii gazdelor și-au pierdut firea după un fault la mijlocul terenului al oaspeților. Imediat a avut loc o încăierare între ambele tabere.

Conform informațiilor ilfovsport.ro, centralul a eliminat câte doi jucători de la fiecare echipă, iar meciul a fost oprit la scorul de 0-2, în minutul 89. Arbitrii au părăsit terenul însoțiți de poliție.

Oficialii Olimpiei infirmă știrea că ar avea jucători suspendați. ” Avem patru jucători avertizați după acest meci. Niciun eliminat. Am dominat clar jocul, ei n-au avut decât o jumătate de ocazie și de aici probabil frustrarea lor. Băieții au jucat foarte bine, cu agresivitate , e unul dintre cele mai bune meciuri ale Olimpiei de la promovarea în Liga a 2-a” a spus oficialul galben-albaștrilor.

Golurile au fost marcate de Onicaș minutul 50 și Munteanu min 55.

Andone:

”Nu știu de la ce a pornit scandalul!”

Meciul dintre Unirea Tărlungeni şi Olimpia Satu Mare, ce a contat pentru etapa a 11-a a Ligii 2, a avut parte de scene rar întâlnite pe terenurile primelor două ligi. Au fost minute bune de îmbrânceli şi lovituri cu pumnul, în toată regula. În minutul 75 s-a declanşat haosul, în urma unei faze în care Kanaloş a căzut la pământ. Supăraţi şi de faptul că erau conduşi cu 2-0, jucătorii echipei gazde s-au năpustit pe adversari, la propriu.

Scenele de luptă s-au întins pe două planuri, unul pe teren şi unul între băncile de rezerve. Arbitrii au intrat pe teren şi au încercat să-i despartă pe jucători, dar fără rezultat. Atunci au intervenit şi puţinii oameni de ordine prezenţi la meci, iar observatorul Marian Lumânare (Bucureşti) a coborât şi el din tribună printre pumni, îmbrânceli, alergături după adversar şi înjurături, pentru a încerca să calmeze spiritele.

Timp de 15 minute jocul a fost oprit, după care centralul Marian Pană (Bucureşti), depăşit total de situaţie, a decis ca jocul să se reia. Nu înainte de a elimina doi jucători de la gazde, pe decarul Vasile Mihai şi pe portarul Gudea.

”A fost un meci pe care noi l-am controlat în totalitate, în prima repriză ne-am creat trei-patru situaţii de gol, în condiţiile în care echipa gazdă nici măcar nu s-a apropiat de poartă. În repriza a doua am marcat de două ori, iar apoi a apărut acea busculadă şi ultimele 15 minute nu s-a prea jucat fotbal. A fost o agitaţie generală, nu ştiu exact ce s-a întâmplat la început şi de la ce a pornit. Eu n-am fost implicat în acea busculadă”, a spus, pentru Liga2.ro, antrenorul Olimpiei, Bogdan Andone.

La final, spiritele s-au încins din nou în drumul spre cabine.

Brigada de arbitri a fost condusă de Cătălin Pană (București), fiind ajutat la cele două linii de Romică Bîrdeș (Argeș) și Florin Burlacu (Ialomița).

Unirea Tărlungeni: Gudea – Ciortan, E. Nicu (cpt.), Burnea, Al. Mihai, Mbabi, Zaina, Braga, V. Mihai, Sin, Tigoianu

Rezerve: I. Popescu – Nicolici, Gab. Lazăr, Alin Pătraşcu, I. Anghel, Alb. Voinea, C. Mihai

Antrenor: Laurenţiu Tudor

Olimpia Satu Mare: Trip – Duruş, Heil, Mureșan Iuhas (cpt.), – Rus,Onicaş, Pană , Tudoran, D. Muntean,- Kanaloş

Rezerve: Andr. Preda – Bura, Villand, Luduşan, Faur, Erdei, V. Pop

Antrenor: Bogdan Andone

Rezultatele etapei a 11-a

Dunărea Călăraşi – FC Academica Clinceni 0-0

Unirea Tărlungeni – Olimpia Satu Mare 0-2

CS Baloteşti – CS Afumaţi 0-1

Chindia Târgovişte – Şoimii Pâncota 6-0

Dacia Unirea Brăila – Metalul Reşiţa 2-1

ACS Berceni – Luceafărul Oradea 0-1

ASU Politehnica Timişoara – Sepsi OSK 0-1

UTA Bătrâna Doamnă – Juventus Bucureşti 0-1

Duminică, 9 Octombrie

Foresta Suceava – CS Mioveni 2-1

CSM Râmnicu Vâlcea – FC Braşov 14:45

Cu UTA se joacă duminică la TV

Olimpia Satu Mare s-a impus sâmbătă la Ștefănești, 2-0 cu Tărlungeni și e pe șapte în clasament la doar patru puncte de primul loc ce asigură promovarea în prima ligă.

Chiar în timpul jocului cu Tărlungeni, oficialii Olimpiei au fost anunțați de la FRF că partida din etapa a 12-a de la Satu Mare, cu UTA va fi televizată de Dolce sport și Digisport. Astfel, meciul a fost mutat pe duminică de la ora 11,30!

Jucătorii Olimpiei au primit liber până marți din partea tehnicianului Bogdan Andone după succesul de sâmbătă.

Bogdan Andone pleacă de la Olimpia, dacă jucătorii nu-și primesc banii!

Olimpia Satu Mare a castigat cu 2-0, in fata Unirii Tarlungeni, intr-un meci cu scandal disputat la Stefanesti. Cu toate ca echipa sa a castigat, dupa ce s-a deplasat cu avionul in Ilfov, antrenorul Bogdan Andone a anuntat, in emisiunea ”Fotbal la matineu”, de la Sport Total FM, ca va pleca daca problemele financiare nu se vor rezolva.

„Echipa mea a facut un joc foarte bun, jucatorii s-au pregatit foarte bine si au pus in practica tot ceea ce le-am cerut. Victoria este incotestabila! Trebuia sa ne asiguram toate punctele inca din prima repriza.

Ne-am deplasat cu avionul aici, dar jucatorii inca nu au primit banii de la noua conducere.

Eu ma gandesc sa renunt daca nici saptamana viitoare aceasta problema nu se va rezolva. Eu am venit sa muncesc aici, dar cu oameni platiti, nu cu oameni cu 4 luni restante salariale.

Actualul presedinte m-a convins sa vin aici si am incredere ca va rezolva problema asa cum a ne-a promis, altfel nu voi mai fi pe banca sambata viitoare„, a declarat Bogdan Andone la Sport Total FM.