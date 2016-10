Producție mare, prețuri mici la cereale în județ

Anul acesta agricol a fost unul destul de bun pentru fermierii din zona județului Satu Mare. Producția la cereale a fost foarte bună, însă prețurile au scăzut semnificativ. În această situație, profitul fermierilor este la limită.

Prețurile au scăzut

Preţurile mici la care se tranzacţionează cerealele sunt cea mai mare problemă a fermierilor. Cu această situaţie se confruntă agricultorii din județul Satu Mare, care au obţinut în acest an recolte mai bune la grâu.

Spre exemplu, un fermier din zona de sud a județului spune că a făcut o producţie bună, dar a vândut-o la un preţ scăzut, iar când a tras linie, profitul a fost mic în raport cu investiţia. „Am avut o producţie de 4.200 kg de grâu la hectar şi am reuşit să o vând cu 58 de bani pe kilogram. Profitul a fost de aproape 200 de lei pe hectar, o sumă extrem de mică, având în vedere că investeşti un an. Cheltuiesc 3.000-3.500 de lei pe hectar şi scot aproape 3.800 de lei. Şi anul a fost unul bun, adică au fost precipitaţii în prima parte, iar recolta a fost bună. Ar putea veni un an cu secetă, în care obţii doar două-trei tone pe hectar şi atunci ce faci? De unde iei diferenţa, pentru că nu suntem capitalizați, avem credite şi, în aceste condiţii, nu ne-am putea relua nici ciclul de producţie pentru anul viitor“, a declarat fermierul.

Speranțe în subvențiile APIA

Acesta spune că nici depozitarea grâului nu rezolvă problema, ba, dimpotrivă, s-a întâmplat să îl vândă la preţuri mai mici decât la recoltare. „Am un siloz destul de mare, dar degeaba îl depozitez. Anul trecut l-am depozitat, dar l-am vândut după câteva luni la un preţ mai mic. Problema se acutizează de la un an la altul şi este valabilă şi la porumb, şi la floarea-soarelui, pentru că nu mai sunt consumatori interni şi toată marfa merge la export, unde totul este controlat de multinaţionale“, a mai spus agricultorul.

Fermierii sătmăreni spun că, în lipsa profitului, îşi pune speranţe în subvenţiile de la APIA. ”Nu am avut profit la vânzare şi sperăm să supravieţuim cu subvenţia anuală de la APIA. Dacă nu primim nici acei bani, nu este exclus ca să nu mai am bani cu ce să încep campania agricolă de primăvară“, a spus fermierul sătmărean.

Cristian Stan