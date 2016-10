Programul partidelor din weekend din fotbalul judeţean

Program încărcat în fotbalul judeţean la acest final de săptămână. Se va juca etapa a 6 a în cele trei ligi organizate de AJF Satu Mare. Juniorii încep de la ora 13.00, iar seniorii de la ora 15.00.

În elite, liderul, Victoria Carei primeşte vizita incomodei trupe de la Oraşu Nou în vreme ce Unirea Tăşnad şi Ştiinţa Beltiug par a avea misiuni mai uşoare cu Apa şi respective la Vetiş.

Programul şi oficialii delegaţi de Asociaţia Judeţeană de Fotbal Satu Mare:

Liga a IV-a Elite

Sâmbătă, 15 octombrie

• Dorolţ II – Negreşti (Ş. Bathory, Cr. Pop, E. Pop, S. Cseh)

• Carei – Oraşu Nou (brigadă Maramureş, C. Por)

• Tăşnad – Apa (R. Berei, S. Neichi, Thomas, I. Petz)

Duminică, 16 octombrie

• Micula – Doba (R. Robaş, S. Tăbăcaru, D. Costea, N. Ciarnău)

• Vetiş – Beltiug (C. Chiorean, A. Bauer, I. Bauer, C. Ziman)

• Moftinu Mic – Decebal (brigadă Zalău)

Liga a IV-a

Seria A

Sâmbătă, 15 octombrie

• Oar – Certeze (M. Mihai, M. Dan, D. Dan, T. Kegyeş)

Duminică, 16 octombrie

• Livada – Dumbrava (S. Kovacs, C. Toth, Z. Kopriva, Z. Torok)

• Păuleşti – Lipău (B. Dragoş, N. Sălăgean, L. Cioltean, A. Toth)

• Viile SM – Medieşu Aurit (L. Pop, T. Kopriva, F. Moisa, E. Halici)

• Lazuri – Odoreu (G. Chiorean, R. Botoş, D. Baracsi, B. Brudaşca)

• Cărăşeu – Halmeu (S. Raţ, D. Orha, C. Zsigrai, R. Chioreanu)

Seria B

Duminică, 16 octombrie

• Sanislău – Domăneşti (brigadă Oradea, S. Nagy, I. Borz)

• Ciumeşti – Berveni (brigadă Oradea, Z. Pataki)

• Santău – F. Căpleni (S. Petruţ, B. Mihali, R. Pop, V. Racolţa)

• Foieni – Cămin (A. Mandim A. Şimon, V. Deac, Ghe. Dumitraş)

• Babţa – Andrid (C. Rebegea, C. Lauruk, A. Sulyok, A. Kegyeş)

• AS Căpleni – Pişcolt (A. Hariş, R. Miclăuş, C. Giraţi, S. Oscar)

Liga a V-a (duminică)

Seria A

• Căuaş – C. Craidorolţ (M. Ciceu, A. Sabău, S. Rus, Z. Rozs)

• Hodod – Lucăceni (A. Peter, T. Iuhasz, A. Ilieş, N. Morar)

• Marna – Supur (F. Chiş, P. Maşlinca, V. Ardelean, Ghe. Niţă)

• Ghenci – Tiream (I. Petz, R. Ursa, M. Vass, A. Maier)

Seria B

• Bercu – Agriş (C. Merkly, M. Micloş, A. Estan, P. Lizak)

• Crucişor – Porumbeşti (C. Chiriloaia, N. Szucs, M. Sician, C. Kuki)

• Ardud – Homoroade (M. Cîmpan, T. Cereteu, C. Călăman, I. Turturean)

• Dorolţ III – A. Craidorolţ (A. Kovacs, A. Sabo, T. Popescu, I. Iuhas)