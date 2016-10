PSD Satu Mare a depus lista de candidați pentru Parlamentul României

PSD Satu Mare a depus ieri lista de candidați pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie, candidații fiind însoțiți de președintele organizației județene Aurelia Fedorca, împreună cu alți membri din conducerea formațiunii.

Lista pentru Camera Deputaților este deschisă de Ioana Bran, președinte al TSD Satu Mare și vicepreședintele Organizației Județene. La Senat, lista este deschisă de Gabriel Leș, secretar de stat la Ministerul Apărării Naționale, iar pe locul doi se află consilierul județean Gheorghe Marincaș.

Președintele Partidului Social Democrat Satu Mare, Aurelia Fedorca a spus că organizația pe care o conduce vine în fața sătmărenilor cu oameni noi și cu tineri, dar și cu lideri cu experiență.

”Vom îmbina experiența și profesionalismul cu vitalitatea tinerilor. Am înțeles foarte bine schimbările prin care trece societatea, am înțeles că trebuie să ne adaptăm, să atragem tinerii de partea noastră, să atragem elitele și să-i promovăm inclusiv pe listele pentru Parlament. Am avut în vedere ca listele de candidați ale PSD să fie profesionalizate, pentru ca toate comisiile de specializare din Parlament să aibă reprezentanți ai PSD care sunt foarte bine pregătiți pe acea specializare. Astfel, PSD Satu Mare propune pe listele pentru alegerile din decembrie specialiști în economie, afaceri, profesioniști în administrație, dar și un parlamentar cu experiență. În acest fel, proiectele pe care le propunem pentru dezvoltarea județului Satu Mare și îmbunătățirea vieții sătmărenilor vor avea mai mari șanse de reușită”, a spus Aurelia Fedorca.

Ioana Bran candidează pentru un mandat de deputat în Parlamentul României cu credința că poate contribui la schimbarea de care societatea românească are nevoie acum.

”Sătmărenii au nevoie în primul rând de locuri de muncă bine plătite. Pentru asta trebuie să ajutăm mediul de afaceri, să-l implicăm mai mult în dezbateri și proiecte de dezvoltare și să-l chemăm la masa deciziei atunci când e nevoie. Trebuie să aducem la masa dezbaterii și tinerii, care trebuie încurajați, consiliați și sprijiniți pentru dezvoltarea unor proiecte de afaceri. Trebuie să-i ajutăm în mod real să acceseze fonduri astfel încât să-și facă un rost în viață. Trebuie să ascultăm vârstnicii și să le creem mediul pentru un trai decent. Dezideratul nostru este mai mulți români în clasa de mijloc, iar acest lucru va fi posibil prin măsurile pe care PSD le propune prin programele de reindustrializare și de încurajare a înființării de noi afaceri și nu numai, a afirmat Ioana Bran.

Pe de altă parte, Gabriel Leș a decis să candideze pentru un mandat de senator în Senatul României pentru a-și pune experiența dobândită în acești ani în crearea unei clase de mijloc puternice în România.

”Nu putem avea o clasă de mijloc puternică fără un sistem de învățământ modernizat până la ultima școală și grădiniță, fără un sistem sanitar la standarde cu adevărat moderne la care să aibă acces, fără discriminare, toți cetățenii. Toate acestea le putem avea cu un program de investiții masive și cu personal calificat și bine plătit. PSD are soluții reale pentru aceste probleme și pentru ca România să fie țara în care copiii noștri cresc în siguranță. De asemenea, cred că un rol important în dezvoltarea economiei o are agricultura, domeniu în care românii sunt capabili să facă performanță, motiv pentru care noi vom susține fermierii autohtoni pentru a face față competiției acerbe din exterior”, a spus Gabriel Leș.