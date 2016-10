S-au sărbătorit 80 de ani de la sfințirea Capelei ”Familia Popp”

Capela ”Familia Popp”, din municipiul Satu Mare, a găzduit în această duminică, o deosebită sărbătoare. Anul acesta s-au împlinit 80 de ani de la sfințirea capelei, celebrarea, de care s-au putut bucura toți cei prezenți, fiind una extrem de frumoasă.

Programul a început cu rugăciunea rozarului, după care a avut loc sfânta liturghie celebrată de preasfințitul Vasile Bizău împreună cu un sobor de preoți. La sfârșitul liturghiei a avut loc un paus pentru ctitorii capelei, respectiv decedații familiei Popp. La finalul programului, directorul Muzeului Județean, Felician Pop, a prezentat un scurt istoric al capelei și al familiei Popp.

Preasfințitul Vasile Bizău a afirmat faptul că este extrem de bucuros deoarece a avut ocazia să participe la acest eveniment, exprimându-și aprecierea față de profunda semnificație care stă în spatele capelei, dar și a întregii comunități care o frecventează.

Capela ”Familia Popp” a fost zidită într-un an, în perioada 1935–1936, din inițiativa și după planurile celui mai renumit artist plastic sătmărean, Aurel Popp. Este o construcție deosebit de interesantă din punct de vedere arhitectural, îmbinând în mod extraordinar stilul neobrâncovenesc cu elemente tradiționale. Un lucru mai puțin cunoscut din interiorul capelei, și totodată interesant, este faptul că o parte a iconostasului provine de la biserica veche din Aciua și o altă parte de la biserica din Ruşeni. Întreaga sculptură are un aspect dantelat, fiind realizată cu o deosebită migală, predominând culoarea aurie, ce-i conferă o prețiozitate evidentă. Fiind inițial o capelă funerară de familie, subsolul are rolul de criptă, în care sunt așezate osemintele marelui artist sătmărean Aurel Popp.

Ioana Simion