S-au văzut, s-au plăcut, s-au luat!

Posted by: Gazeta Nord Vest

Filed under: Locale

Sâmbătă a fost o zi foarte importantă pentru interpretul de muzică etno, Rareş Cîmpan care şi-a unit pentru totdeauna destinul în faţa lui Dumnezeu cu Ana, jumătatea lui.

Chiar daca a întâlnit-o la sute de kilometri de Satu Mare , asta nu i-a impiedicat să formeze o familie în foarte scurt timp de când s-au cunoscut. După toate încercările pe care viaţa le-a oferit, destinul a creat o pârghie să se întâlneasca. S-a întâmplat într-o zi superbă de iulie,când pur şi simplu întâmplător cei doi s-au cunoscut în Bucureşti şi a fost dragoste la prima vedere.

“Am fost invitată de către o cunoştinţă comună la prânz în oraş, au venit împreună să mă ia de acasă şi de pe locul din faţă de lângă şofer s-au întors cei mai frumoşi şi profunzi ochi ce i-am întâlnit, stăpânii unui suflet minunat de om, un brunet superb cu ochi de cafea, emoţionat şi cu palmele reci. Cand ne-am atins mâinile m-a cuprins un sentiment pe care nu-l pot descrie. Am ştiut într-un fel că acest suflet este sufletul meu pereche, ceea ce m-a speriat un pic, o stare ce nu am cunoscut-o până atunci. Aşa a început povestea noastră, simplu, curat şi inocent. Un gentelman desăvârşit şi sclipitor ce m-a cucerit cu modul lui elegant de a mă curta, cu sufletul şi educaţia lui aleasă. Un om care ştie ce vrea, un familist convins şi acum un tată extraordinar. Relaţia noastră a fost una foarte scurtă, urmată de căsătoria civilă în mai puţin de trei luni şi împlinită de venirea îngeraşului nostru pe lume : Dariana Sofia Alexandra. Este cea mai fericită perioadă ce o trăiesc şi cele mai pure sentimente de iubire ce le împărtăşesc cu minunatul meu soţ. Mă consider cel mai bogat om şi îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru tot ceea ce sunt azi datorită acestei relaţii.” ne-a povestit Ana Maria, soţia lui Rareş.