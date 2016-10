Să uităm meciul de cupă…

Olimpia și CS Balotești se întâlnesc duminică de la ora 11 în campionat după o săptămână în care ambele echipe au fost eliminate din Cupa României.

Olimpia a pierdut acasă, 1-3 cu Mioveni după o repriză secundă plină de erori iar Balotești a fost umilită de Viitorul tot pe teren propriu, 0-4.

Este probabil șansa ambelor echipe de a mai drege busuiocul după evoluțiile palide de la mijlocul acestei săptămâni.

Olimpia pare ușor avantajată de programare. Are o zi în plus de odihnă și-n plus nu a fost nevoită să se deplaseze..De cealaltă parte echipa ilfoveană n-a apucat prea mult să se refacă după meciul de joi că a și trebuit să urce în autocar pentru deplasarea în Nord Vest.

Chiar dacă terenul va incomoda clar echipa noastră, până la urmă și în condițiile unui gazon moale tot elevii lui Bogdan Andone pornesc favoriți. Și prin prisma poziției în clasament dar mai ales datorită rezultatelor bune obținute acasă în acest campionat.

La Olimpia va lipsi suspendat Vasile Pop.

Formații probabile:

Olimpia- Anca Trip- Duruș, Mureșan, Heil, Iuhas- Muntean, Krausz, Rus, Faur-Ludușan, Kanaloș.

Antrenor-Bogdan Andone

Balotești- Fulga – C-tin. Dedu, Marciuc, Flămânzeanu, N. Filip – Antoche, N. Ion – Cl. Herea , I. Sandu (cpt.), Val. Andrei – Bâtfoi

Antrenor: Cornel Nica

Programul etapei:

Azi, ora 11:00

Academica Clinceni – CS Mioveni

Dunărea Călăraşi – ASU Politehnica Timişoara

FC Braşov – Metalul Reşiţa

Şoimii Pâncota – Dacia Unirea Brăila

Azi, ora 11:30

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – Chindia Târgovişte – tv

Mâine, ora 11:00

CS Afumaţi – CSM Râmnicu Vâlcea

Olimpia Satu Mare – CS Baloteşti

Unirea Tărlungeni – UTA Bătrâna Doamnă – tv

Luni, ora 14:00

Luceafărul Oradea – Foresta Suceava – tv

Clasament

1.Juventus Bucureşti 13 11 1 1 45-3 34

2.Foresta Suceava 13 9 1 3 40-17 28

3.FC Braşov 13 8 4 1 25-13 28

4.Chindia Târgovişte 13 9 0 4 23-12 27

5.Sepsi OSK 13 7 4 2 24-9 25

6.CS Mioveni 13 7 4 2 17-8 25 7.Olimpia Satu Mare 13 7 3 3 30-11 24

8.UTA Bătrâna Doamnă 13 7 2 4 22-14 23

9.CS Afumaţi 13 6 2 5 33-12 20

10.CSM Râmnicu Vâlcea 13 5 4 4 19-14 19

11.Dacia Unirea Brăila 13 6 1 6 17-20 19

12.Dunărea Călăraşi 13 4 4 5 13-15 16

13.Luceafărul Oradea 13 5 1 7 10-12 16

14. Academica Clinceni 13 4 3 6 22-25 15

15.CS Baloteşti 13 3 4 6 14-18 13

16.Unirea Tărlungeni 13 3 4 6 15-20 13

17.Metalul Reşiţa 13 3 1 9 11-29 10

18.ASU Pol Timişoara 13 2 3 8 14-27 9

19.ACS Berceni 13 0 1 12 6-32 1

20.Şoimii Pâncota 13 0 1 12 1-90 1