Samuraii la COSR

La sfarsitul saptamanii s-a desfasurat la Comitetul Olimpic Sportiv Roman stagiul de pregatire a sportivilor din cadrul Federatiei Romane de Karate (olimpica). Stagiul a fost condus de catre Sensei Davide Beneteĺlo ( Italia) seful Comisiei Sportivilor din World Karate Federation

Multiplu campion mondial si european wkf. Peste 350 de karateka au participat la antrenamentele tinute in incinta salii de sport al C.O.S.R. A fost prezentă toata conducerea FRKarate. Judetul Satu Mare a fost reprezentat prin sportivii campioni nationali pe anul 2016 Magos Robert Patrick si Kovacs Otto Istvan mini cadeti legitimati la CS Samuraiul Satu Mare singurii Satmareni . Invitatul special a fost dl Kovacs Otto dir. marketing si organizator de evenimente care a avut o discutie despre un eveniment major care va avea loc la Satu Mare in viitorul apropiat. Antrenorul licentiat in karate Magos Robert a participat la cursul de perfectionare pentru antrenori. FRKarate a organizat aceste doua evenimente ireprosabile demne de o federatie Olimpica.