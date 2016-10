Seară magică la Naționalele juniorilor mici

Nu mai e nicio surpriză pentru nimeni că la nivel de lupte greco-romane Sătmarul e la momentul de față numărul unu la copii și juniori. Munca, seriozitatea și pasiunea pentru lupte arătate de toți cei implicaţi în proiectul CS Cetate Heracle Ardud dau roade an de an iar elevii lui Tudor Barbul continuă să aducă medalii an de an de la competițiile naționale și internaționale…

Dacă mai era cazul, o nouă confirmare a valorii celor de la CS Cetate Heracle Ardud a venit în acest week end de la Naționalele juniorilor mici de la Botoșani, unde din cele 10 categorii de concurs, sătmărenii au luat șapte medalii . Iar patru dintre ele de AUR!

”Suntem extrem de fericiți. Încă o generație deosebită avem aici la Mădăras și Ardud. Poate acum încercăm să le oferim continuitate acestor copii acasă la ei” a transmis antrenorul Tudor Barbul.

CAMPIONII SUNT: Trandafir Silaghi la 29 kg, Raul Zarzu -32 kg, Paul Oros-38 kg, Andrei Barbul -71 kg.

Argint: Matei Suciu-42 kg și Paul Pavel- 38 kg

Bronz- Oros Emanuel-60 kg!!!