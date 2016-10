Simona Halep iese de la Turneul Campioanelor

Simona Halep a pierdut in doua seturi partida de joi cu Dominika Cibulkova in Grupa Rosie la Turneul Campioanelor. Infrangerea in doua seturi este echivalenta cu eliminarea de la Singapore. Simona Halep a intalnit o opozitie puternica din partea Dominikai Cibulkova si a pierdut cu 6-3 7-6 (7-5). Primul set a fost unul fara istoric, in care slovaca a reusit un break, fara raspuns din fata Simonei Halep. In setul al doilea, romanca si-a mai revenit, a reusit trei breakuri, dar si-a si cedat serviciul, ajungand la tiebreak, acolo unde a pierdut cu 7-5. Halep a venit la meci cu genunchiul bandajat si a acuzat dureri, schiopatand de multe ori.