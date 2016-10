Simona Pop , „fata de aur” a Colegiului Naţional Mihai Eminescu

Chiar dacă au trecut mai bine de două luni de când a luat aurul olimpic la Rio, spadasina noastră Simona Pop continuă să aibe parte de surprize şi de momente emoţionante acasă, la Satu Mare.

La invitaţia conducerii Colegiului Naţional Mihai Eminescu şi în special a catedrei de educaţie fizică şi sport condusă de prof.dr Gheorghe Popdan,, campioana noastră olimpică a petrecut ieri câteva ore alături de foştii ei dascăli dar şi alături de actuala generaţie de eminescieni.

N-au lipsit emoţiile, lacrimile şi mai ales amintirile. Mai întâi Simona a fost primită cu flori la sala profesorală unde acum cu admiraţie fosta ei dirigintă, Mariana Corodi alături de ceilalţi dascăli ce i-au îndrumat paşii i-au ascultat povestea de la Rio şi apoi s-au aşezat mândri la o fotografie de grup.

A urmat apoi întâlnirea cu actualii elevi. Iar sala festivă s-a dovedit a fi neîncăpătoare.Simona a avut parte de o primire de 10 cu aplauze minute în şir şi cu o mulţime de flori şi întrebări venite de la cei din sală.

“Mă bucur că sunt aici., Nu credeam că va fi sala plină.. Am absolvit acest liceu în urmă cu nouă ani, iar în sala profesorală m-am bucurat foarte mult pentru că foarte mulţi profesori au rămas în continuare, sunt încă aici”a spus Simona Pop. După câteva intervenţii, spadasina noastră a acceptat să le răspundă elevilor la întrebări. Şi au fost foarte multe, am aflat printre altele că motto-ul Simonei este “Toate se întâmplă cu un motiv” şi că modelul său în viaţă este mama sa. “care singură ne-a crescut pe cei 3 fraţi şi bolnavă fiind sigur nu i-a fost uşor!” a punctat campioana olimpică de la Rio.

“Vin cu cea mai mare plăcere aici. Două regrete am din liceu. Unul că am lipsit prea mult şi am ratat unele momente importante şi al doilea că nu am luat niciodată un 10 la matematică. Vizitez liceul în fiecare an. Amintirile memorabile le am de la orele de matematică. Eram atât de impresionată de profesorul Gheorghe Miclăuş şi după aceea ataşată. Vin des să-l vizitez. Chiar înaintea acestei întâlniri am participat la o oră. E ciudat, m-am pus în bancă, chiar şi acum mă interesează ce se vorbeşte” a spus emoţionată , la final, Simona Pop. La final tinerii s-au înghesuit la poze cu medalia olimpică şi cu Simona Pop , un model de urmat pentru aceste generaţii de eminescieni.

Şi vorba unui profesor de la Eminescu…”Sigur Simona e cel mai bun mate-fizician dintre spadasini. Şi cel mai bun spadasin dintre mate-fizicieni!”

Colegiul Mihai Eminescu se poate mândri acum nu doar cu medaliaţi la olimpiadele de matematică, fizică sau informatică ci acum şi cu o campioană olimpică pe plan sportiv.

Nicolae Ghişan