Socolan: Sunt ONG-uri și formațiuni plătite să denigreze biserica

Protopopul ortodox, Ioan Socolan susține că există anumite ONG-uri și formațiuni care sunt plătite pentru a denigra biserica. Invitat în emisiunea ”Politica sătmăreană” de la Nord Vest TV, moderată de Mircea Govor, protopopul Sătmarului a vorbit despre problemele societății, aici incluzând și cazul supermarketului Lidl, subiect extrem de controversat.

”Sunt anumite ONG-uri și formațiuni care sunt plătite pentru a denigra biserica neamului românesc. Pe lângă faptul că sunt finanțate, tot timpul este o campanie lucrată. Întotdeauna biserica ortodoxă și slujitorii ei sunt blamați. Se pare că tocmai în pomul în care aduce roade se lovește. (…) Regret că doar biserica este singurul loc unde oamenii sătmăreni găsesc un loc de liniște. Păcat că se întâmplă asemenea lucruri. ”, a spus protopopul Ioan Socolan.

Preotul Ioan Socolan a reamintit despre cazul supermarketului Lidl pentru care, spune el, s-a luptat foarte mult, însă forțele oculte au învins.

”Noi nu am fost împotriva ideii de a se construi acest supermarket, ci am fost împotriva așezării lui. Nu ne deranja dacă am fi ajuns la o înțelegere, să fi fost repoziționat. Din păcate lumea, inclusiv presa sătmăreană, toți au fost atunci alături de ei. Noi ne-am luptat și nu am reușit. Credincioșii să își apere biserica, deoarece este a lor, nu este a mea. Noi am renunțat, forțe oculte ne-au adus în această stare! Probabil că supermarketul se va construi, poate noi nu vom mai fi, iar magazinul va dispărea cândva, dar biserica va dăinui mereu acolo. Cei care au decis amplasarea bisericii acolo vor da răspuns în fața judecății divine! I-am încredințat lui Dumnezeu!”, a afirmat Ioan Socolan.

Acesta a mai adăugat faptul că întreaga societate este vinovată pentru situația în care a ajuns municipiul Satu Mare.

”Dacă s-a ajuns în această situație suntem vinovați cu toții! S-a ajuns în situația de a se amplasa un magazin cu spatele către biserică, o biserică care va fi o emblemă pentru sătmăreni. Nu am ieșit cu toții la vot, și cu asta am spus tot! Eu am spus atunci, când am fost la ședința de Consiliu Local, adresându-mă tuturor în felul următor: dumneavoastră v-ar conveni ca în spatele bisericii dumneavoastră să fie amplasat un magazin cu asemenea probleme?!”, a mai adăugat Ioan Socolan.Fața bisericească și-ar dori ca partidele să se consulte cu biserica ortodoxă în momentul în care propune candidați, având în vedere că 87% din populația României este ortodoxă.

”Aș fi vrut, spre exemplu,dar nu s-a întâmplat niciodată, să vină un partid și să ceară, nu o binecuvântare, ci să se sfătuiască cu noi și să ne ceară părerea. Poate împreună s-ar fi găsit oamenii care erau pentru a obține acest post. Se apropie alegerile parlamentare, nimeni nu a venit din cei care ne reprezintă să ne spună ce propuneri au. Nu facem politică, dar trebuie să ținem cont că noi suntem în România 87% ortodocși, și ar trebui ca acești oameni care reprezintă în parlament să ducă mai departe mesajul bisericii, nu să voteze legi împotriva bisericii, a încheiat Socolan.

Ioana Simion