Tâlhărie cu toporul într-un sat din județ

Patru tâlhari (Gabriel Silaghi, Florin Sergiu Varga, Andrei Vasile Varga și Adrian Florin Rezmives) au fost trimiși în judecată de către magistrații din Carei. Pentru a pune mâna pe 250 de euro, cei patru indivizi au amenințat două persoane cu moartea. Scandalul a avut loc în satul Giorocuta din comuna Supur.

Din rechizitoriul întocmit de procurori reiese că Gabriel Silaghi, împreună cu Andrei Vasile Varga, Florin Sergiu Varga și Adrian Florin Resmives, după o înţelegere prealabilă, în noaptea de 28 spre 29 august 2016, în jurul orei 03.00, prin violenţă şi ameninţare au intrat în casa unor oameni, fără consimţământul acestora, inculpatul fiind înarmat cu o „toporişcă fără muchie”, folosită la intimidarea persoanelor vătămate, în vederea luării sumei de 250 de euro. Mai mult decât atât, victimele au fost amenințate cu moartea. În seara zilei de 28 august, Gabriel Silaghi s-a întâlnit cu persoana vătămată G. F. D., i-a cerut suma de 250 de euro, a ameninţat-o cu bătaia și cu moartea dacă nu îi dă suma de bani, a agresat-o aşa cum rezultă din raportul de expertiză medico-legală care concluzionează că persoana vătămată a suferit leziuni (echimoze la nivelul gâtului şi braţului stâng) care s-au putut produce, prin lovire cu un corp dur şi/sau comprimare cu degetele şi necesitau 1-2 zile de îngrijiri medicale. Sub constrângere, persoana vătămată, însoţită de cei patru inculpaţi, s-au deplasat la locuinţa sa, unde sub ameninţare, G. D., le-a dat suma de 250 de euro. La instrumentarea dosarului, Parchetul de pe lângă Judecătoria Carei a beneficiat de sprijinul lucrătorilor de poliţie judiciară din cadrul Poliţiei Carei care au efectuat acte de urmărire penală sub supravegherea procurorului. Dosarul a fost trimis, spre competentă soluţionare, la Judecătoria Carei.