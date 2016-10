Umorul unui sătmărean a ajuns până la București

Colegul nostru Marius Chiș, moderatorul emisiunii ”La Izvor de cânt și dor”, difuzată pe Nord Vest Tv, este foarte bine cunoscut pentru vitalitate și simțul umorului extrem de dezvoltat. Acesta a dorit să facă cunoscut umorul ardelenesc în întreaga țară, motiv pentru care a participat la emisiunea iUmor, difuzată pe Antena 1.

Marius Chiș povestește cu drag despre noua experiență pe care a trăit-o și despre mândria cu care se prezintă peste tot pe unde merge, povestind despre județul și localitatea în care își duce traiul.

“A fost o nouă experiență, a fost interesant, dar trebuie să știe toată lumea că eu am fost acolo pentru inimile, sufletele și percepția celor care ne privesc la televizor. Nu pot să dezvălui prea multe secrete, vă las să mă urmăriți. Trebuie să spun că am accentuat faptul că sunt din Satu Mare, respectiv din Medieș, și mă mândresc cu asta. Voi reprezenta mereu cu drag acea zonă. Le-am explicat că nu am mers la București ca să vorbesc ca și bucureștenii”, a spus Marius Chiș.

Acesta va putea fi urmărit duminică, 23 octombrie, de la ora 20.00 pe Antena 1. În cadrul emisiunii, vom afla ce părere și-au făcut cei trei jurați despre prestația sătmăreanului și cum au ”gustat” aceștia umorul ardelenesc.