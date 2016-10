Un sătmărean deţine “Elixirul tinereţi”, un aparat fabulous inventat de celebrul Nikola Tesla

Iosif Bondici este un pasionat colecţinar de aparate tehnice, pe lângă dispozitivul care făcea minuni numit şi “Flacăra Violet” el mai are şi unul dintre cele mai vechi laptop-uri din lume

Iosif Bondici (65 de ani), fost profesor de educaţie tehnologică din Satu Mare, actualmente pensionar, deţine câteva lucruri unicat în lume, chiar dacă pentru unii dintre noi ar putea suna uşor bombastic această afirmaţie. Un mare pasionat de electronică, profesorul Bondici este unul dintre clienţii fideli al târgurilor de antichităţi de unde îşi procură în special lucruri pe care patina timpului şi-a pus amprenta. Două dintre piesele de rezistenţă ale lui Bondici sunt “Violet Ray” sau “Flacăra Violet” un dispozitiv vechi de peste 100 de ani, inventat de Nikola Tesla şi un exemplar din cel mai vechi laptop din lume, modelul Epson HX-20. Tot de numele lui se leagă şi faptul că produce un tip de pălincă ieşită din comun (unicat în lume), din nuci verzi, realizată după o reţetă secretă aflată de la un episcop din Ungaria.

Ceauşecsu se trata cu „Flacăra Violet”

Iosif Bondici a reuşit să intre în posesia dispozitivului cunoscut ca „Flacăra Violet“, după ce l-a cumpărat dintr-un târg de antichităţi. “Este una dintre plăcerile mele să umblu şi să caut prin aceste târguri. Nici nu vă închipuiţi ce lucruri de valoare puteţi găsi aici, doar că îţi trebuie răbdare. Înainte să achiziţionez “Violet Ray” sau “Flacăra Violet” cum îi spune în româneşte m-am documentat şi am aflat că acest dispozitiv a fost inventat de către Nikola Tesla, cel care a fost inventator, fizician, inginer mecanic, inginer electrician şi unul dintre promotorii cei mai importanţi ai electricităţii comerciale, cu alte cuvinte unul dintre cei mai importanţi oameni de ştiinţă de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. Am aflat că Tesla s-a tratat cu acest aparat după ce în America fiind, a avut un nefericit accident fiind lovit de un tren. Ajuns la spital cu multiple fracturi el a refuzat internarea şi după ce s-a tratat acasă cu acest dispozitiv minune a revenit după două săptămâni, la spital, perfect recuperat. A fost mare vâlvă atunci în jurul acestui episod pe care medicina de atunci dar şi cea de astăzi nu şi-au putut-o explica”, ne dezvăluie profesorul Bondici.

Tot de la el am aflat că acest aparat l-au folosit chiar şi dictatorul Nicolae Ceauşescu şi soţia lui Elena, în căutarea elixirului secret al tinereţii.

Tesla afirma că, odată cu înaintarea în vârstă, oamenii devin sedentari şi ca urmare, circulaţia sângelui încetineşte. Consecinţa cea mai importantă este o acumulare din ce în ce mai mare a deşeurilor metabolice stagnante depozitate în ţesuturi. Organele încep să funcţioneze tot mai greu şi aşa apar bolile cronice.”Acest aparat produce o descărcare de înaltă frecvenţă şi tensiune. Aportul de oxigen (ozon) adus de Violet Ray însemnă o ardere rapidă a cestor deşeuri urmată de uşurarea ţesuturilor şi de revenirea la starea de tinereţe a organismului. Oxigenul ajuns în sânge prin intermediul capilarelor, curăţă de pildă, arterele de depunerile minerale care stau la baza bolilor coronare ischemice. Pot să confirm că şi eu m-am tratat cu acest aparat. Am simţit nişte furnicături la nivelul pielii şi un puternic aer ozonat. Starea dată a fost de mult bine iar durerile de la încheieturi au dispărut”, explică Bondici.

Deţine cel mai vechi laptop din lume

Un alt aparat cu care se mândreşte şi care face parte din colecţia sa este un exemplar din cel mai vechi laptop din lume, modelul Epson HX-20. Acesta este considerat primul computer portabil din lume. A fost anunţat în anul 1981 şi lansat comercial la nivel mondial în 1983. Bondici deține aparatul de patru ani. El a primit laptopul cadou din partea fiului său, care ştia că este pasionat de electronică.

Calculatorul, o veritabilă piesă de muzeu, a fost găsit abandonat în Italia, într-una dintre clădirile fabricii unde lucrează fiul bărbatului. Acum, sătmăreanul vrea să îl vândă și cere pe el o sumă considerabilă.

Deţine secretul unei licori unice în lume

Bondici ştie şi secretele realizării pălincii din nuci verzi, o licoare extraordinară a cărei reţetă a aflat-o la începutul anilor 2000, în Ungaria. de la un episcop romano-catolic din Debrecen.

„În vremea aceea lucram, în vacanţă, alături de nişte prieteni, pe moşia unui episcop romano-catolic din Debrecen pentru care culegeam vişine şi nuci, din care făcea pălincă. Episcopul avea vreo 50 de hectare de nuci, iar într-o zi nu m-am mai putut abţine şi l-am întrebat ce face cu ele. Atunci m-a dus într-o pivniţă imensă, unde erau nişte cazane, şi mi-a dat să gust din această pălincă. La scurt timp, mi-a dat şi reţeta, dar au trecut ani buni până când să o şi produc. I-am promis că voi face asta doar după moarte lui“, explică Iosif Bondici.

Tot de la el am aflat că această licoare are proprietăţi vindecătoare şi că era cât pe ce să fie primul român care bate un record mondial, după ce a îmbuteliat cinci litri, cea mai mare cantitate de pălincă de nuci îmbuteliată vreodată. „Am solicitat să se omologheze în Cartea Recordurilor pălinca de nucă, pentru că este o băutură deosebit de rară care are şi efect de medicament. Vindecă foarte multe tipuri de afecţiuni. După ce le-am transmis solicitarea cei de la Guiness Book, au făcut verificări şi mi-au comunicat că sunt singurul producător de pălincă de nuci din lume. Am stabilit data pentru omologare, dar nu au mai venit“, povesteşte sătmăreanul.

Nicolae Ghisan