UTA vine cu un antrenor nou la Satu Mare

Ieri după amiază a avut loc ultimul antrenament sub comanda secunzilor Cristian Todea și Dan Țapos la UTA Arad. Ieri a fost prezent preț de câteva minute și directorul executiv al clubului după care a plecat cu treburi mai importante. În această dimineață de la ora 10.30 își intră în pîine principalul Laurențiu Roșu alături de preparatorul fizic Francisco Ignacio Martinez Cabrera. Posibil să rămână la echipă Dan Țapos întrucît Laurențiu Roșu nu are cu el un antrenor cu portarii. Prezentarea oficială a celor doi noi antrenori se va face într-o conferință de presă, azi de la ora 13.00. Așadar UTA vine la Satu Mare cu un nou antrenor și e de așteptat ca măcar la capitolul atitudine jucătorii arădeni să aibe un plus în meciul cu Olimpia. Partida Olimpia-UTA se va juca duminică de la ora 11,30 și va fi transmisă de Dolce sport și Digisport.