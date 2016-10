Victorie categorică pentru elevii lui Nastai

LPS Satu Mare a obținut a patra victorie consecutivă în Liga elitelor U19. Elevii lui Nastai au trecut clar, 4-0 de Banatul și se mențin pe locul patru în serie la șase puncte de liderul Poli Timișoara. Doar că bănățenii au un meci în plus disputat… ”Am câştigat dar am rămas datori la capitolul fotbal ofensiv. Desi am obtinut o noua victorie a patra consecutiva, si suntem la doar trei puncte de locul doi care inseamna calificarea in primele patru din tara, sunt nemultumit de jocul aratat de baietii pe care-i antrenez. Am jucat lent fara idee clara de joc si am ratat nepermis contra unei echipe care in unele momente ne-a pus probleme. ” spune antrenorul Dacian Nastai

LPS- Moroz, Silaghi, Santai, Catuna,Forgacs, Micas, Nagy, Szekely, Ciocan, Cubas, Onea. Au mai jucat : Rusu, Hajer, Coți .

Marcatori : Nagy 2, Szekely si Santai.

Alte rezultate ale juniorilor sătmăreni:

LPS Bihorul Oradea –Olimpia Satu Mare 3-1

Liga Elitelor U 17 etapa 6

LPS Satu Mare-Banatul Timisoara 2-1.