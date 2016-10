Vrăjitoarele s-au mutat pe internet

Vrăjitoarele au început să-și racoleze victimele direct de pe Facebook, foarte probabil din cauza faptului că nu prea mai sunt ”fraieri” care să le dea o căruță de bani pentru nimic. Mai mulți sătmăreni au primit, zilele acestea, o cerere de prietenie din partea Tămăduitoarei Diana, care pretinde că leagă și dezleagă.

Promisiuni și amăgiri

Că-și spun tămăduitoare, vrăjitoare sau altfel, urmașele mamei Omida, care spun că leagă și dezleagă mai ceva decât preoții, au început să-și caute victime pe internet, în special pe Facebook. Una dintre acestea, care se autoititulează Tămăduitoarea Diana, a trimis cereri de prietenie la mai mulți posesori de conturi de Facebook din județul Satu Mare.

Ea se prezintă ca fiind speranța celor pe care necazurile i-au biruit. ”Când crezi că totul în jurul tău se năruie și când crezi că nu mai ai nicio speranță, cheia fericirii stă în mâinile Doamnei Diana cu cele mai multe cazuri rezolvate din lume”, se prezintă aceasta pe Facebook.

Har moștenit

Tot ea spune că această meserie a moștenit-o de la bunica și străbunica sa și că are un har deosebit. ”Această “meserie” am moștenit-o din familie, de la bunica și străbunica mea care au fost adevărate tămăduitoare cu har înzestrate. Prima viziune am avut-o la 6 ani, atunci m-am speriat, dar ușor, ușor, am început să ajut diferite persoane. Singura mea mulțumire e să văd oameni împliniți, să îi scap de probleme de familie, să le alung blestemele și să îi ajut să ducă o viață bună pe Pământ”, mai spune cea care-și spune tămăduitoare.

Atenție sătmăreni!

Partea mai nasoală este că mulți sătmăreni au acceptat cererea de prietenie a tămăduitoarei și, foarte probabil, mulți dintre cei care au făcut-o vor apela și la ”serviciile” ei când vor ajunge la necaz. Și nu credem că tămăduitoarea le va răspunde gratis. Însă va fi prea târziu.

O altă vrăjitoare a fost cercetată în urmă cu circa o lună de polițiștii sătmăreni sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune. Aceasta a acostat-o, la data de 19 aprilie, pe raza municipiului Satu Mare, pe K. Eva și, motivând că îi va ghici viitorul și o va vindeca de boli, a primint în schimb bijuterii din aur în valoare 2.145 lei pe care nu le-a mai restituit. Așadar, atenție mare la vrăjitoare și tămăduitoare sau cum s-or mai fi numind ele.

Cristian Stan