A murit Leonard Cohen. Legendarul artist avea 82 de ani

Leonard Cohen, celebrul artist, cântăreţ şi autor a murit la vârsta de 82 de ani. Anunţul a fost făcut chiar pe pagina sa oficială de Facebook. “Tatăl meu a murit liniştit în casa sa din Los Angeles,” a spus Adam Cohen într-o declaraţie. “A compus până în ultimul moment cu umorul său atât de particular. “

„Anunţăm cu regret că legendarul poet, textier şi artist, Leonard Cohen, a trecut în nefiinţă. L-am pierdut pe unul dintre cei mai respectaţi şi prolifici muzicieni. La Los Angeles va fi organizată în curând o ceremonie de comemorare. Familia face apel la respectarea intimităţii în timpul funeraliilor”, se arată în mesajul postat pe pagina de Facebook a lui Leonard Cohen.

Cântăreţul Leonard Cohen a murit la vârsta de 82 de ani. Existau dovezi că acesta nu era în cea mai bună stare de sănătate, însă într-un an în care au murit Prince, David Bowie şi producătorul trupei The Beatles, Sir George Martin, moartea bardului canadian a produs o undă de şoc. Leonard Cohen, compozitorul şi cântăreţul canadian cu voce de bariton care îmbina spiritualitatea cu dragostea în cântecele sale s-a stins din viaţă la vârsta de 82 de ani, a declarat fiul său, joi: “Tatăl meu a murit liniştit în casa sa din Los Angeles,” a spus Adam Cohen într-o declaraţie. “A compus până în ultimul moment cu umorul său atât de particular. ” Cohen, poet recunoscut, romanciar şi călugăr budist zen aspirant, a combinat muzica folk cu teme întunecate şi inspirate din sexualitate, care i-au adus o sumedenie de fani la nivel mondial şi l-au plasat între muzicieni precum Bob Dylan sau R.E.M.