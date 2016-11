Aeroportul Satu Mare deserveşte circa 3 milioane de oameni

Consiliul Județean Satu Mare dorește să fie înființate și alte curse internaționale de pe Aeroportul Satu Mare după cea recent deschisă spre Londra.

În cadrul unei conferințe de presă care a avut loc ieri, și la care a participat și purtătorul de cuvânt al companiei low-cost care operează această cursă, Tamara Vallois, președintele CJ, Pataki Csaba, a arătat că sunt vizate destinații precum Franța, Italia sau Germania.

Consiliul Judeţean vrea şi alte curse

Încă de la începutul întâlnirii cu presa, președintele CJ, Pataki Csaba, a arătat că Aeroportul Satu Mare deservește circa 3 milioane de oameni. ”Dacă trasăm un cerc pe 200 km în jurul Sătmarului, vedem că aeroportul nostru deserveşte nu mai puţin de trei milioane de oameni din această regiune. Datorită investiţiilor de modernizare care s-au făcut în ultimii ani, aeroportul poate să primească orice tip de avion, de aceea încercăm să-l umplem cu viață. Cel mai îmbucurător lucru este că avioanele au un grad de ocupare suficient, iar aceste curse vor crea locuri de muncă în activități conexe, cum ar fi turism și servicii. Aşteptăm chiar și investitori din Anglia la Satu Mare”, a declarat Pataki Csaba. Acesta a mai adăugat că reprezentanții Consiliului Județean trimit frecvent date către această companie în vederea deschiderii unei noi curse aeriene internaționale de la Satu Mare. ”Vizăm regiuni din Italia, Franța, Germania”, a mai precizat președintele CJ.

Președintele Pataki a arătat că această colaborare cu compania low-cost este pe 3 ani și că nu e cursă de an electoral.

Număr mulțumitor de pasageri

De asemenea, reprezentantul companiei low-cost a mai spus că sunt mulțumiți de numărul de călători care l-a avut prima cursă de la și spre Londra. ”La primul zbor, am avut 160 de pasageri de la Londra la Satu Mare și 171 la retur. Sunt cifre bune pentru primul zbor și suntem fericiți. Suntem optimiști pentru viitor. Pentru zborul de astăzi avem 166 de pasageri către Londra și 158 înapoi, spre Satu Mare. Acest fenomen va îmbunătăți relațiile de afaceri și dă posibilitatea sătmărenilor să călătorească spre capitalele Europei. Ne dorim ca pentru Satu Mare să fie alocat un avion mai mare, A 321, cu 230 de locuri. Sunt zboruri aproape pline în preajma Crăciunului la cursa spre Londra. Gradul de ocupare a zborurilor a fost de 84%. La cursele de la Satu Mare gradul de ocupare a fost mai mare”, a precizat Tamara Vallois.

Referitor la eventuale alte curse care vor fi înființate de la Satu Mare, reprezentantul companiei a fost mai rezervat. ”De obicei ne uităm la aeroporturi cu potențial mai mare. E abia al doilea zbor de la Satu Mare și trebuie să mai avem răbdare. Este devreme să vorbim concret despre alte curse. Echipajul zborului Satu Mare – Londra este din Sofia. Trebuie să vedem la baze cum putem aloca echipaje către alte curse. Dar în fiecare an alocăm 10-12 aeronave noi. Vom vedea de la an la an. Poate chiar și la Satu Mare. Se alocă o jumătate de an pentru maturizarea unei curse. La Satu Mare avem contract pe trei ani și nu există niciun semn care să ne inducă intenția de a renunța la această cursă”, a încheiat, într-un ton mai optimist, Tamara Vallois.

Cristian Stan