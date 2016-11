Anvelope de iarna

Iarna isi arata coltii la Satu Mare,atat in judet cat si la oras. Conform reglementarilor in vigoare,toti posesorii de autovehicule sunt obligati sa-si echipeze masinile cu anvelope de iarna.Aceste anvelope pot fi noi,dar si second hand daca au fost verificate in prealabil.

Despre aceste aspecte am discutat cu Csaki Csongor,managerul firmei Amaia Speed&Go,service roti si vulcanizare.

“Siguranta ta si a familiei tale este pe primul loc.Vino sa-ti schimbam anvelopele la timp;numai un service roti autorizat poate efectua un schimb de anvelope,care sa-ti ofere placerea unui drum sigur pe patru roti.

Recomandarea noastra este ca inlocuirea anvelopelor de iarna cu cele de vara,sa se faca atunci cand temperaturile scad sub 7 grade Celsius pe timpul noptii.Nu trebuie asteptat pana soseste prima zapada.

ATENTIE! Anvelopele de vara nu se folosesc pe timpul iernii,deoarece acestea au o constructie diferita fata de anvelopele de iarna,cea ce afecteaza siguranta in trafic.Pe de alta parte aderenta este scazuta,cea ce duce la o distanta mai mare de franare,masina poate fi manevrata mai greu si devine instabila.

Firma noastra de pe dispune de un stoc permanent de anvelope noi si second hand de foarte buna calitate si bineinteles de autorizatia RAR.Recomand tuturor soferilor sa schimabe anvelopele doar intr-un service autorizat!

Anvelopele second hand au provenienta din Austria si sunt verificate de specialistii nostrii de acolo si bineinteles ca beneficieaza de garantie 6 luni.

Pentru pastrarea in conditii optime a anvelopelor de vara,dispunem de asa numitul “hotel de anvelope” unde clientii isi pot lasa pentru pastrare cauciucurile schimbate pentru o suma modica…1 leu/bucata/luna.”

Deci,cine nu dispune de buget sa-si achizitioneze anvelope de iarna noi,va gasi alternativa foarte buna si ieftina pe str. Bujorului nr.74.

Aici doritorii vor gasi un stoc permanent de anvelope noi si second hand de calitate superioara. Trebuie mentionat ca la firma Amaia Speed&Go Srl toate anvelopele cumparate de acolo,beneficieaza de montaj gratuit!