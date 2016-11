Araujo vrea să-și bată fosta echipă

BC ICIM Arad și CSM Satu Mare încheie în această seară etapa cu numărul opt din Liga Națională de baschet feminin. Partida se va juca la Arad de la ora 18 și se anunță un duel extrem de interesant între două echipe ce caută să-și recâștige, în acest sezon, gloria de altădată…

Pentru tehnicianul CSM-ului, Jose Araujo e o partidă specială, o revenire la Arad ca adversar al echipei pe care a condus-o spre performanțe deosebite anii trecuți și de la care a plecat la finele lui 2015 după ce BC ICIM a început să aibă probleme financiare…

” Vrem să uităm evoluția modestă de la Galați și să facem o partidă bună. La Arad se câștigă greu dar mergem încrezători în șansele noastre” spune portughezul Jose Araujo.

În patru amicale prestagionale Aradul şi Satu Mare şi-au împărţit victoriile. „La Târgovişte a fost un meci din care puteam scoate mai mult. Nu am beneficiat de aportul unei jucătoare importante, lipsa lui Hadzovic resimţindu-se. La fiecare meci noi depindem de fiecare jucătoare din primele 5, indiferent dacă e în formă sau are probleme medicale. Cu Satu Mare sunt aceleaşi probleme, nu avem lotul complet, Hadzovic suferind o accidentare mai serioasă decât ne-am fi aşteptat. Cu toate acestea am încredere că putem obţine un rezultat care să ne mulţumească. Aşteptăm publicul să ne susţină, fiecare meci este o finală pentru noi. Fetele au nevoie de sprijinul fanilor”, spune preşedintele Marcel Urban, care anunţă că fetele Aradului vor evolua luni într-un echipament special.

De la CSM Satu Mare va lipsi Flavia Ferenczi, nerefăcută după accidentarea la deget în vreme ce la Arad se pare că nu va putea juca bosniaca Hadzovic.

După acest meci campionatul se întrerupe deoarece Naționala României va juca în preliminariile Campionatului European cu Israel și Turcia.

CSM Satu Mare va juca următorul meci abia pe 27 noiembrie, acasă cu U Cluj Napoca.