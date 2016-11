Arbitrii delegaţi în weekend în Liga a 4-a…

Seria A, etapa 9 ( 5-6 noiembrie 2016)

Ora 12:00 juniori, 14:00 – seniori

Sâmbătă, 5 noiembrie:

• CS Somesul Oar – Somesul Caraseu

Arbitri: Mihai M, Nagy Sz, Pop Em. OBS: Ziman C.

Duminică, 6 noiembrie:

• Vointa Lazuri – Viitorul Viile Satu Mare

Arbitri: Berei R, Pop C, Zsigrai C. OBS: Iuhas I.

• AS Livada – Unirea Paulesti

Arbitri: Szilagyi B, Vass M. Botos R. OBS: Borz I.

• Venus Dumbrava – Speranta Halmeu

Arbitri: Petrut S, Bauer I, Bauer Ad. OBS: Gherasim Alx.

• Dacia Mediesu Aurit –FC Certeze

Arbitri: Mandi Att, Costea G, Got T. OBS: Nastrut L.

• Dari Lipau – Somesul Odoreu

Arbitri: Rebegea C, Lauruk C, Simon Ang. OBS: Halici E.

Seria B, etapa 9 ( 5-6 noiembrie 2016)

Ora 12:00 juniori, 14:00 – seniori

Duminică, 6 noiembrie:

• Vointa Babta – Frohlich Foieni

Arbitri: Brigada Salaj . OBS: Dan C.

• Recolta Sanislau – Vulturii Santau

Arbitri: Rat S, Girati Cr, Tincu B. OBS: Ciarnau N.

• Schamagosch Ciumesti – AS Capleni

Arbitri: Penegyi S, Salagean N, Rosu Fl. OBS: Bujor I.

• Olimpia Domanesti – Unirea Piscolt

Arbitri: Chis Fl, Ilies A, Maslinca P. OBS: Nita Gh.

• Schwaben Camin – Staruinta Berveni

Arbitri: Brigada Bihor. OBS: Pataki Z.

• Fortuna Capleni – Real Andrid

Arbitri: Merkly Cs, Miclaus R, Suioc Ad. OBS: Dumitras Gh.

…şi Liga a V-a

Seria A, etapa 9 (6 noiembrie 2016)

• Crasna Craidorolt – Dacia Supur – AMANAT

• Chesi Hodod – Victoria Tiream

Arbitri: Ciceu M, Rus S, Borza Vl. OBS: Toth Ar.

• Olimpia Cauas – AS Ghenci

Arbitri: Peter Al, Iuhas T, Ardelean Vl. OBS: Morar N.

• Platanul Marna – Viitorul Lucaceni

Arbitri: Chiorean G, Baracsi D, Ursa R. OBS: Maier Alx.

Seria B, etapa 9 ( 5-6 noiembrie 2016)

Ora: 14:00 – seniori

Duminică, 6 noiembrie :

• Egri Sasok Agris – Codreana Homoroade

Arbitri: Cimpan M, Cereteu T, Sucs N. OBS: Kuki C.

• Prietenia Crucisor – Atletic Craidorolt

Arbitri: Kovacs Att, Estan Alx, Orha D. OBS: Turtureanu I.

• Unirea Bercu – Recolta Dorolt III Dara

Arbitri: Chiriloaie C, Popescu T, Bale V. OBS: Lizak P.

• Cetate Ardud – Ugocea Porumbesti

Arbitri: Haris Ar, Mihali B, Mihali M. OBS: Chioreanu R.