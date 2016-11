Avalanşă de accidente în week-end

La data de 26.11.2016, la ora 03,00, lucratorii Biroului Rutier Carei au identificat în trafic pe strada Someș din municipiu, un tânăr conducător auto de 23 de ani, din Tiream, județul Satu Mare, care, pe fondul vitezei neadaptate la condițiile de drum umed, a pierdut controlul asupra direcției de mers si a intrat cu autoturismul în gardul unui imobil. În urma accidentului au rezultat doar pagube materiale dar în urma testării alcoolscop s-a constatat că cel de la volan consumase băuturi alcoolice, aparatul etilotest indicând o valoare de 0,67 mg/l alcool pur in aerul expirat.

În noaptea de 25/26.11.a.c. la ora 02.30 pe DN 19 F în localitatea Apa, un conducător auto de 34 ani, din localitatea Berindu, județul Cluj, conducând un autoturism înmatriculat în Germania, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum în curbă, a pierdut controlul asupra autoturismului și a părăsit partea carosabilă, intrând in șanțul de pe partea dreaptă a direcției sale de mers. În urma impactului a rezultat rănirea ușoară a unui bărbat de 41 ani, din localitatea Ormani, județul Cluj, pasager in autoturism. Conducătorul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ, totodată i-au fost recoltate probe biologice de sânge in vederea stabilirii alcoolemiei.

În data de 26.11.2016, în jurul orei 22.30, între localitățile Tășnad si Cehăluț, județul Satu Mare, un conducător auto de 19 ani, din Cehal, conducând autoturismul proprietate privată, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de trafic, a pătruns pe contrasens intrând în coliziune cu un tractor condus de un bărbat de 34 ani, din Cehăluț. În urma evenimentului a rezultat rănirea gravă a conducătorului auto și rănirea ușoară a unei tinere de 17 ani, din Cehal, pasageră în autoturism. Extinzând verificările, polițiștii au constatat că tractoristul nu deținea permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule, iar la testarea alcoolscop s-a stabilit că avea o concentrație alcoolică de 1,34 mg/l alcool pur în aerul expirat.