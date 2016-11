Bogdan Andone vrea amânarea ultimelor două etape din 2016

Antrenorul Olimpiei, Bogdan Andone, a fost invitatul principal al emisiunii Săptămâna sportivă de luni seara de la Nord Vest TV. Acesta a vorbit despre parcursul bun al echipei din această toamnă, de motivele care l-au determinat să aleagă în vară banca tehnică a Olimpiei , dar şi de problemele de la club, din lot şi de condiţiile precare în care se joacă ultimele etape din acest an.

Bogdan Andone s-a alăturat colegilor antrenori din liga a 2-a care cer FRF-ului ca primele etape din retur să nu se mai joace în decembrie 2016.

„ Şi aşa terenurile sunt extrem de proaste acum cu vremea rea au devenit majoritatea dintre ele impracticabile. Am vorbit şi cu Laurenţiu Roşu de la UTA şi cu alţi antrenori să cerem FRF-ului oprirea campionatului la finalul turului” a spus Bogdan Andone la Nord Vest TV.

Legat de experienţa de la Olimpia, Andone a recunoscut că după finalul sezonului trecut când a câştigat campionatul ca secund cu Astra Giurgiu, acesta şi-a dorit o nouă provocare ca principal mai ales că îşi luase şi licenţa PRO.

„ Am luat-o ca pe o provocare şi mi-a plăcut şi proiectul ce mi-a fost prezentat. „ a povestit Bogdan Andone.

Preda şi Nanou Brice nu mai sunt în lot

Andone a explicat că a preluat din mers echipa şi că lotul era deja în mare parte conturat. „Sunt foarte mulţumit de grupul găsit aici, de jucătorii localnici la care am mai reuşit să aduc trei patru băieţi de caracter ca şi Luduşan, Tudoran sau Pană. Pe ultimul îl consider chiar esenţial în jocul nostru din acest tur cu golurile lui date în meciurile decisive şi cu cele şapte sau opt assisturi” a spus Andone care a mai amintit că ţine mult la disciplina din cadrul grupului . Iar din raţiuni…disciplinare s-a văzut nevoit să renunţe la Preda şi Nanou Brice.

„Preda a greşit o dată şi l-am iertat, apoi a mai greşit şi l-am exclus din lot iar apoi m-am văzut nevoit să îl dau de tot afară. Iar Nanou Brice a ieşit într-un club într-un moment nepotrivit şi i s-a reziliat contractul.”

Cu ochii pe tineri

Bogdan Andone a avut doar cuvinte de laudă la adresa cadeţilor din lot. Recunoaşte că şi-ar dori să le poată oferi mai multe minute şi e convins că pe viitor, Ciul, Erdei, Bura sau Kanalos vor deveni titulari de drept. „ Sincer îmi pare rău pentru Carlo Erdei care e un băiat muncitor, talentat care se pregăteşte foarte bine la antrenamente. Are ghinionul de a fi pe un post unde am mai multe opţiuni iar la Pană îmi e greu să renunţ acum. Ciul e un băiat receptiv , Bura la fel iar cu Kanalos avem uneori doar probleme de ordin tactic. Sunt unele lacune din perioada junioratului. Ar trebui să lucrăm mai mult cu aceşti tineri, să avem antrenamente separate… dar unde să le facem că abia avem un teren şi pentru echipa mare” a amintit principalul Olimpiei. Andone a promis că va urmări cu mai multă atenţie evoluţiile juniorilor din judeţ, mai ales cei de la U19 de la LPS. În plus de la iarnă şi-ar dori o reorganizare la Centrul de copii şi juniori din ianuarie , la club.

Promovarea, de ce nu?

Legat de programul de la finalul turului de campionat, antrenorul Bogdan Andone speră ca Olimpia să iasă bine din săptămâna de foc cu trei meciuri în şapte zile şi cu două deplasări lungi la Râmnicu Vâlcea şi Brăila. „ Nu ştiu cum vom gestiona această săptămână. Trebuie să scoatem maximum din aceste jocuri şi să rămânem în frunte. Noi vrem să câştigăm toate punctele , ştim că momentan nu sunt condiţii de liga 1 la Satu Mare dar la drept vorbind dacă se va pune problema promovării nu o să ne dăm la o parte”, a afirmat Andone care vede în Juventus Bucureşti principala candidată la accederea în Liga 1.

„E greu de spus cine va promova. Nivelul e destul de slab şi cred că vor mai fi echipe ce se vor retrage. În plus terenurile pe care jucăm sunt multe dintre ele groaznice. Juventus are şanse mari, apoi mai e Mioveni, Sepsi şi de ce nu Olimpia. Braşov e la patru puncte în faţa noastră dar are un meci în plus aşa că putem recupera…Iar braşovenii din ce am auzit au probleme şi ei” a completat principalul galben-albaştrilor.

Speră să se rezolve problemele financiare

Înainte de a veni la Satu Mare , Andone a recunoscut că a avut discuţii cu prieteni din Cipru unde acesta a evoluat şapte ani. „Am avut tatonări, discuţii, dar nimic concret. Vreau să rămân la Satu Mare până la finalul contractului. Îmi plac oamenii de aici, îmi place oraşul şi jucătorii cu care lucrez. Lumea trebuie să înţeleagă că am venit cu sufletul deschis la Satu Mare şi dau totul 100% pentru Olimpia şi cel puţin la meciurile de acasă am încercat să oferim spectacol şi să jucăm un fotbal plăcut. Sper să se rezolve problemele financiare să fie aprobat noul buget şi să putem începe anul viitor în condiţii optime” a mai spus Bogdan Andone care nu a uitat să le mulţumească suporterilor care sâmbătă au îndurat vremea rea pentru a asista la meciul cu Chindia.

„Sigur că mi-aş dori să avem stadionul plin meci de meci. Sper ca de la primăvară să vină sătmărenii în număr şi mai mare la meciuri. Acum le mulţumesc celor 100-200 de fani care ne-au împins efectiv pe final spre victorie” a amintit Andone.

Olimpia va juca sâmbătă de la ora 11 la Râmnicu Vâlcea cu CSM.