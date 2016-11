Cele mai bune destinaţii de vacanţă de Revelion în Europa

Ne apropiem cu pasi grabiti de perioada sarbatorilor de iarna , o perioada plina de farmec, magie si relaxare, o perioada numai buna pentru o vacanta. Ofertele sunt atat de variate incat e foarte greu sa faceti alegerea mai ales atunci cand vine vorba de noaptea de Revelion. Desi majoritatea inclina spre destinatii exotice noi va propunem sa sarbatoriti Anul Nou intr-o destinatie din Europa.

Pentru o petrecere memorabila, va recomandam un oras nonconformist dar fascinant, Rejkjavik , capitala Islandei. Orasul Rejkjavik este capitala europeana situata cel mai in nord si este recunoscuta pentru spectacolul inedit de Revelion. Pe langa celebrele focuri de artificii localnicii se aduna pe plaja si aprind focuri de tabara care simbolizeaza “arderea” anului vechi pentru a face loc anului care incepe. Imaginea creata este una spectaculoasa, memorabila.

Madeira atrage anual mii de turisti datorita climei calde si a peisajelor spectaculoase. Madeira are de oferit pe langa frumusetea naturala si numeroase alte motive pentru a fi vizitata. Insula ofera tuturor o vacanta de vis, de neuitat. Cateva zile de relaxare intr-un paradis unic in Europa este tot ce aveti nevoie pentru a savura din plin vacanta. De Revelion aici au loc petreceri memorabile iar focul de artificii este cel mai spectaculos din toata Europa, de aceea aceasta destinatie se afla printre recomandarile noastre pentru un sfarsit de an asa cum va doriti.

Austria este principala destinatie care ne vine in minte atunci cand ne gandim la vacantele la schi. Iubitorii sporturilor de iarna au la dispozitie partiile de schi care variaza in functie de gradul de dificultate fiind potrivite atat pentru avansati cat si pentru incepatori. Se poate schia la mari inaltimi de unde puteti admira si peisajul spectaculos sau pe partiile de dificultate medie sau scazuta in functie de preferintele si experienta dumneavoastra.

Cei carora nu le place sa schieze , dar isi doresc o vacanta la munte, se pot da cu sania , retraind clipe frumoase din copilarie, sau se pot plimba cu sania trasa de cai traversand peisaje idilice. Dupa o zi plina de veselie si adrenalina pe partie va puteti retrage la hotel la centrul spa sau la piscina in functie de serviciile locatiei de cazare.

Tenerife este o destinatie recomandata celor care isi doresc sa petreaca un Revelion deosebit , la caldura , pe plaja. Este o insula atipica de origine vulcanica de aceea nisipul are culoarea neagra. Este locatia perfecta unde va puteti relaxa si in acelasi timp sa fiti si activi, in functie de preferintele fiecaruia. Uitati de gerul de acasa si inchinati un pahar de sampanie pe plaja alaturi de persoana iubita sau de gasca de prieteni.

„Pe langa cele mentionate mai sunt si alte destinatii la fel de spectaculoase , potrivite pentru un inceput de an de poveste. Va asteptam cu drag sa descoperim impreuna destinatia care vi se potriveste si sa va oferim medicamentul antistres natural.” spun cei de la Z TOUR.