Chiar se face?

Primarul Kereskenyi Gabor a semnat ieri contractul pentru proiectarea celui de-al treilea pod peste râul Someş, în zona ştrandului. Anunţul a fost făcut pe pagina sa de facebook.

“Astăzi ( nr ieri) am semnat contractul pentru proiectarea celui de-al treilea pod peste râul Someș, pe str. Ștrandului. Firma NV Construct din Cluj va avea la dispoziție 6 luni să întocmească proiectul tehnic pentru suma de 742.000 lei. Trebuie spus că în doar 4 luni am reușit să organizăm licitația, să stabilim câștigătorul și să semnăm contractul. Acum putem spune că am făcut un pas important pentru realizarea unui obiectiv primoridal pentru sătmăreni. Îmi doresc să menținem ritmul impus acum și nu peste mult timp să putem lansa licitația și apoi să demarăm construcția podului. Totodată, mi-aș dori ca în curând să demareze și celalte investiții majore din municipiul Satu Mare, care sunt deja pregătite: centura și podul, pista de bicicliști zona nord, mall-ul NEPI, magazinele Lidl și Kaufland, dar și alte proiecte importante la care acum se muncește din greu”, a scris edilul.