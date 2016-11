Ciocanul zeului Thor și nodul lui Hercule, pandantivele descoperite de arheologii sătmăreni

În urmă cu ceva timp arheologii sătmăreni au descoperit pandantive cu ciocanul zeului Thor și nodul lui Hercule în mormântul unei vrăjitoare, acestea producând senzaţie la acea vreme în România.Descoperirea este una de-a dreptul senzațională și pentru arheologi, întrucât nimeni nu se aștepta la un cimitir gepidic, dar mai ales care să conțină asemenea piese nemaiîntâlnite în regiune.

Arheologul Robert Gindele, din cadrul Muzeului Județean Satu Mare, a declarat că mormântul a fost descoperit în urmă cu câțiva ani în timpul lucrărilor la centura Careiului, însă recent și-a dat seama de cât de important este, când a studiat foarte atent obiectele găsite.

Conform arheologilor, la Carei a fost descoperit un cimitir gepidic, din secolul VI, ce ar putea avea și 1.000 de morminte. Deocamdată s-au făcut săpături la doar 28 de morminte, arheologii afirmând că ar putea fi descoperite lucruri uluitoare. Ei nu se așteptau la un cimitir de asemenea anvergură.

“Suntem în anii 550-600, este o populația germanică, gepizii, puțini au auzit de ei, au stat în “mileniul întunecat” pe meleagurile noastre. Un mormânt reprezintă un interes cu totul deosebit, nici nu mi-am dat seama când am săpat, numai în curs de prelucrare mi-am dat seama că avem în față mormântul unei femei speciale, să zicem cu legături cu lumea cealaltă, cu lumea magiei. Pe centura ei, a fost descoperit, foarte interesant, ca piesă principală un pandantiv, o amuletă-pandantiv, al zeității germanice Thor din chihlimbar, o chestie foarte rară. Numai la vikingi am găsit analogii. O altă piesă este așa zisul nod al lui Hercule, care vine din lumea greco-romană și simbolizează practic căsătoria. Mai sunt câteva piese pe această centură, un dinte de cerb, care are legături cu lumea cealaltă. Foarte probabil stăm în fața unui mormânt al unei vrăjitoare, pe limbajul actual”, a declarat Gindele.

Piesele găsite sunt foarte rare, arheologii nici n-au găsit analogii, găsind referiri doar la vikingi, secole mai târziu.

“Aceste piese sunt foarte, foarte rare, nici n-am găsit analogii pentru ele. Cel mai important este acest pandantiv, Zeul Thor era în mitologia germanică zeul fulgerului, zeul puterii, avea un ciocan în mână. Sunt filme multe, sute, mii care se cunosc. Acum avem descoperit la noi un simbol al acestei zeități Thor. Analogii sunt câteva, din os, în spațiul nostru, dar chihlimbar deloc nu am găsit. Singura analogie pe care am găsit-o este mai târzie, doar la vikingi am găsit o fabrică-manufactură de asemenea pandantive ale ciocanului lui Thor. Asta era mai târziu, la 200 de ani distanță de mormântul gepidic de la Carei. Nodul lui Hercule din lumea greco-romană continuă ideea, tradiția, și femeia germanică a preluat de la romani probabil această idee. Sunt un fel de inelușe, dar nu au fost purtate pe degete, au fost purtate pe lanț ca și pandantiv, aducătoare de noroc, simbolizează căsătoria, legătura între femei și bărbat. Practic nodul reprezintă această legătură strânsă între femeie și bărbat, un nod care nu se poate desface foarte ușor sau, au crezut ei, chiar deloc dacă purtau acest obiect”, a mai spus Gindele.

Despre femeia-vrăjitoare deocamdată nu se știe mare lucru. Urmează să fie făcute noi studii și, probabil, după noi săpături care vor scoate la lumină vestigii, se va putea trage o concluzie.

“Rolul acestei femei era foarte important probabil în societatea gepidică. Nu toate femeile aveau aceste pandantive, eu cred, încă trebuie să studiez, că avea o legătură specială cu lumea de dincolo, era un fel de magiciană, vrăjitoare, cineva care ținea legătura cu lumea cealaltă în această societate gepidică”, a precizat Gindele.

Nicolae Ghişan