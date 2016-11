Concert inedit de jazz, la Carei

Cel mai semnificativ eveniment muzical, respectiv spectacolul de jazz din acest an din Carei, va avea loc duminică, la Teatrul Municipal, de la ora 19.00. Concertul susținut de „Luiza Zan & The Hungarian All Stars” este parte a turneului de promovare a albumului „Haritage”, care include orașele Timișoara, Cluj Napoca, Satu Mare, Brașov, București și Carei.

Luiza Zan, premiată la festivalul de jazz din Montreux, fiind una dintre cele mai apreciate și cunoscute voci ale jazz-ului din România, va concerta pentru prima dată la Carei, alături de cunoscutul pianist Sárik Péter, distins nu demult cu premiul „Muzicianul anului 2016” în Ungaria.

Alături de pianistul Sárik Péter sosesc la Carei: unul dintre cei mai apreciați chitariști de jazz din țara vecină, Gyárfás István, a cărui abordare clasic-jazz-istică dă o notă de eleganță și virtuozitate întregului discurs muzical, basistul Fonay Tibor, specializat în echilibristică instrumentală și toboșarul Attila Gálfi, care dă o precizie și o finețe proprie fiecărei piese în parte. „Heritage” este un album de jazz, presărat cu elemente folclorice și improvizații vocale de o coloristică extrem de variată, cu improvizații instrumentale de mare angajament și care lasă moștenire publicului o lucrare unitară, inspirată și de o frumusețe ieșită din comun.

Prețul unui bilet este de 15 lei, iar acestea se găsesc la Centrul Cultural Carei sau la fața locului, înainte de concert, în limita locurilor disponibile.

Ioana Simion