Didi Prodan s-a stins fulgerător din viaţă. Avea doar 44 de ani!

Lumea fotbalului românesc e în stare de șoc. Fostul internațional sătmărean Daniel Prodan s-a stins fulgerător din viață miercuri seară în urma unui infarct…Avea doar 44 de ani… Didi Prodan a făcut parte din Generația de Aur a fotbalului românesc și era considerat cel mai mare produs al fotbalului sătmărean.

Fostul international Daniel Prodan a incetat din viata, miercuri seara, la doar 44 de ani in urma unui infarct suferit la locuinta sa din Voluntari in timp ce se uita la televizor. Prodan nu acuzase pana acum probleme de sanatate, jucand ocazional fotbal cu fostii colegi din Generatia de Aur.

Primul echipaj de ambulanta a ajuns la resedinta lui Prodan dupa 14 minute de la apelul de urgenta, iar medicii au incercat in zadar sa-l resusciteze pret de trei ore. Fostul jucator s-a stins sub ochii neputinciosi ai sotiei sale.

Debutant in fotbalul mare la Olimpia Satu Mare in 1991, Prodan a facut cariera la Steaua intre 1992 si 1996, perioada in care a imbracat de 121 de ori tricoul ros-albastru.

Pe 13 septembrie 1995, la un meci intre Steaua si Glasgow Rangers disputat pe Ghencea in prima etapa a Grupei C, Prodan marca pentru formatia ros-albastra unul dintre cele mai spectaculoase goluri din intreaga istorie a Ligii Campionilor. A fost un corner de pe stanga in directia de atac a Stelei, iar mingea centrata in 16 metri a fost reluata fabulos de Prodan cu stangul direct la vinclu. Steaua a castigat acel meci cu 1-0 si a obtinut una dintre putinele victorii in grupele Ligii Campionilor in noul format al competitiei

Transferat la Atletico Madrid, club pentru care a evoluat intre 1997 si 1998, Prodan a fost component de baza in Generatia de Aur a echipei nationale.

Titular in centrul defensivei si integralist in toate cele cinci meciuri sustinute de echipa noastra pe pamant american la Cupa Mondiala din 1994, unde Romania a ajuns pana in sferturile de finala obtinand cea mai mare performanta din istoria fotbalului romanesc, Prodan a adunat 54 de meciuri sub tricolor.

Singurul gol marcat de Prodan pentru nationala Romaniei a fost reusit pe 12 noiembrie 1994 la un meci castigat de tricolori la Bucuresti contra Slovaciei, cu 3-2.

În 2000 a revenit la Steaua București, apoi a mai trecut pe la Rocar București (2000-2001), FC Național (2001), Messina (2002) și FC Național (2002-2003).

Prodan are in palmares 5 titluri de campion al Romaniei cu Steaua, 2 titluri in Scotia cu Glasgow Rangers, precum si 2 Cupe ale Romaniei, 2 Cupe ale Scotiei, 2 Supercupe ale Romaniei si Cupa Ligii Scotiei.

Ramas bun Didi…Transmitem sincere condoleante familiei.

Iosif Vigu, mesaj tulburător

Pe doi dintre oamenii care i-au marcat cariera lui Daniel Prodan, Paul Mihai şi Iosif Vigu i-am găsit ieri dimineaţă la baza sportivă Rania. Locul pe care Didi l-a ridicat în Sătmarul lui drag din banii făcuţi în fotbal.

„ Ăsta a fost Didi. Tot ce a câştigat din fotbal a vrut să investească tot în fotbal” a amintit cu voce stinsă fostul coleg de la Olimpia, Paul Mihai. Acesta abia şi-a putut stăpâni lacrimile iar cu greu şi-a găsit cuvintele pentru a-şi exprima sentimentele…” E greu să vorbeşti acum. A fost un om cu o ambiţie extraordinară. Îmi spunea de la juniori că el va ajunge la Naţională. Un om cu un suflet imens. Poate felul lui mai direct a deranjat şi de aceea a avut problemele din ultimul timp.Mă voi duce la Bucureşti…am făcut atâtea drumuri împreună, ne leagă atât de multe amintiri încât nu pot să nu fiu cu el pe ultimul drum” spune fostul căpitan al Olimpiei, Paul Mihai.

Meşterul Iosif Vigu a fost ca un tată pentru Didi. A fost antrenorul care l-a remarcat în 1990 şi pe care l-a promovat la Olimpia şi apoi prin Sameş l-a recomandat celor de la Steaua. „ Sunt terminat. Vorbeam des la telefon şi în ultima vreme era cam abătut. L-au terminat bucureştenii, l-au izolat. Mereu am încercat să-i mai ridic moralul. Didi dragă… nici eu nu mai am mult şi o să vin acolo Sus să ne întâlnim”, a fost mesajul emoţionant transmis de fostul tehnician al lui Prodan. „ Un mare om, un mare caracter, un fundaş extraordinar şi un mare român” aşa l-a caracterizat Iosif Vigu pe Daniel Prodan.

Regretul lui Ştefan Szilagyi

Preşedintele AJF-ului sătmărean, Ştefan Szilagyi, a transmis şi el condoleanţe familiei şi a declarat că are un mare regret legat de Didi Prodan.

„Eu l-am propus pe Didi ca manager general la Olimpia în această toamnă dar Comitetul director nu a fost de acord. Cred că dacă îl aduceam acasă la Satu Mare era mai liniştit. Eu am vorbit cu Didi de mai multe ori anul acesta şi chiar am vrut să facem o colaborare cu Academia Atletico Madrid de la Bucureşti…Din păcate n-am apucat s-o finalizăm împreună. E o zi extrem de tristă pentru fotbalul sătmărean” a punctat preşedintele AJF Satu Mare, Ştefan Szilagyi.

În memoria lui Didi

Site-ul FRF a anunțat ieri că în toate meciurile care vor avea loc la acest final de săptămână se vor ține momente de reculegere în memoria lui Didi Prodan.

În toate competițiile organizate de Federație, atât la juniori cât și la seniori, se va ține un moment de reculegere înaintea fluierului de start, se arată într-un comunicat oficial.

Un ultim omagiu, la Arena Naţională

Primăria Municipiului București a aprobat cererea înaintată de familia lui Didi Prodan, iar trupul neînsuflețit al fostului fotbalist va fi depus astăzi la Arena Națională, în intervalul orar 09:00-18:00. Este prima oară când un astfel de demers are loc pe cel mai mare stadion al țării.

Jurnalistul Dorin Chioțea anunță că ceremonia de înmormântare a lui Daniel Prodan va avea loc sâmbătă, de la ora 14:00, la cimitirul Sfântul Ilie din Pipera, și nu la cimitirul Sfântul Nicolae, cum s-a aflat inițial.

Stadionul din Satu Mare să-i poarte numele

După decesul marelui fotbalist sătmărean, în mediul virtual au apărut tot mai multe propuneri ca stadionul din Satu Mare să poarte numele Daniel Prodan.

Propunerile au fost trimise pe contul de Facebook al primarului Kereskenyi Gabor.

”Dle Primar, cred că ar fi un gest frumos și normal din partea autorităților locale sătmărene ca stadionul Olimpia să primească numele “Daniel Prodan”. Ce parere aveti ?”, este doar una dintre propunerile făcute de sătmăreni.

Aseară, la stadionul Olimpia , la iniţiativa unui coleg de presă, a fost amplasat un banner uriaş cu imaginea lui Didi Prodan iar sătmărenii iubitori de fotbal şi nu numai au putut să aprindă o lumânare în memoria fostului internaţional.