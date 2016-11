Doar 5 partide ar intra în Parlament

Un amplu sondaj a fost dat publicității. Potrivit acestei noi cercetări sociologice doar 5 partide ar intra în noul legislativ. Este vorba despre PSD, PNL, ALDE, USR și UDMR. Lor li se vor adăuga cei 18 reprezentanți ai minorităților naționale alta decât cea maghiară, potrivit stiripesurse.ro .

Cum ar arăta componența Parlamentului potrivit acestui sondaj:

PSD 44,6 %

PNL 29,3 %

ALDE 6,5 %

USR 5,7 %

UDMR 5,2 %

PMP 4,9 %

PRU 2,5 %

Care formulă politică considerați că ar trebui sa guverneze România în următorii 4 ani ?

PSD + ALDE – 58 %

PNL + USR – 42 %

Cercetarea CIADO Romania a fost realizata in perioada 6 octombrie – 30 octombrie, un sondaj de opinie in principalele judete reprezentative, pentru fiecare regiune istorica ( Moldova + Dobrogea) , (Transilvania + Banat) , ( Muntenia + Oltenia + Bucuresti ) . Judetele participante ; Iasi , Neamt , Bacau , Galati , Constanta , Brasov , Cluj , Bihor , Timis , Valcea , Dolj , Bucuresti.

La sondaj au participat un esantion reprezentativ de 1500 intervievati direct (4500 intervievati total ), pentru fiecare calup de regiuni, cu varste cuprinse intre 18 – 60 ani . Intentia de prezenta la vot/media nationala 38 % . Interviurile au fost realizate direct cu subiectii participanti la Programul national cultural “Arta Contra Drog” . Sondajul s-a axat pe principalele 7 forte politice . Marja de eroare 3 % .

Concluzii:

Probabilitatea ca PSD sa obtina un scor sub 45 % ca urmare a redistribuirii, indiferent de ce se intampla in partid sau cu liderii, este aproape nula .

PSD si ALDE castiga voturi din partea electoratului nemultumit de PNL, in zona traditional de dreapta ( Banat , Transilvania ) in detrimentul PNL si USR .

USR are un trend ascendent in centrele universitare, dar pierde in zona rurala si orase mici.

PMP in pofida prezentei active a ex-presedintelui Romaniei, Traian Basescu, nu reuseste sa convinga electoratul fapt pentru care apreciem ca doar prin redistribuire poate accede in Parlament.

Problemele majore identificate in randul populatiei; saracia , taxele , impozitele , coruptia , violenta crescuta , creditele bancare , nesiguranta zilei de maine .