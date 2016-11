Două cărți lansate cu succes!

Dubla lansare de carte, semnată de profesorul și scriitorul Teodor Curpaș, a fost exact așa cum trebuie să fie o lansare deosebită. Toți cei prezenți, dar în special autorul celor două cărți, au avut parte de momente emoționante.

Momentele artistice, prezența oamenilor speciali și atmosfera destinsă au făcut ca evenimentul să fie unul extrem de reușit. Cele două cărți au avut parte de auditoriu iubitor de artă, cultură și frumos.

Felician Pop, directorul Muzeului Județean Satu Mare, a fost cel care a luat primul cuvântul, acesta exprimându-și aprecierea și surprinderea față de acest eveniment, mai exact cu privire la lansarea de carte a mentorului și, totodată, a ucenicului, respectiv Teodor Curpaș împreună cu ucenicul său Tărcean Vasile.

La eveniment au participat sute de persoane, venite chiar și din alte județe. Oameni de cultură, iubitori de artă, literatură l-au încântat cu prezența pe autorul celor două volume.

Volumul de versuri ”Veșmântul poeziei” dorește să transmită cele mai profunde trăiri ale autorului, dorind să îi provoace pe cititori la un joc de imaginație și empatizare.

”Un număr de 150 de poezii, adunate în volumul acesta, în care, prin poezie, mi-am pus sufletul pe palme și am căutat să aibă destinatar. Fiecare poezie are un destinatar. Întotdeauna am considerat că poezia trebuie să transmită ceva, iar cititorul să se regăsească, într-un fel sau altul. Creând o imagine artistică, prin poezie, cred că pot transmite câteva sentimente, gânduri, idei, trăiri sufletești, pe care oamenii le iau de bune și poate mulți dintre ei se pun în situația de a trăi acele momente”, a spus Teodor Curpaș.

Ajunsă la al optulea volum, cartea ”Oameni și Fapte” transpune în rânduri viața celor care, în viziunea autorului, merită să fie numiți eroii județului Satu Mare.

”Am reușit să cuprind în volum o serie de lucruri deosebit de interesante, cu câteva personalități ale județului, din toate domeniile. Cred că am mai reușit să găsesc la eroii cărții lucrurile pozitive din viața lor, din activitatea lor, și m-am bazat pe acestea, și am făcut la fiecare un portret pe care îl merită și care rămâne pentru toată viața. O parte dintre ei nici nu se gândesc că au ajuns eroii cărții”, a mai spus autorul.

Alături de Teodor Curpaș, fostul său elev, Tărcean Vasile, în acest moment cântăreț de operă în Germania, a lansat un volum de versuri.

Lansarea a avut loc la Restaurantul ”Miorița”, cu începere de la ora 16.00.