Dragnea: Sper ca anul viitor să găsim suficientă înțelepciune pentru proiectul regionalizării

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminică seara că proiectul regionalizării există și că speră ca anul viitor să găsească “suficientă înțelepciune” în rândul clasei politice pentru a fi adoptat.

Liderul social-democrat a explicat că proiectul a fost întârziat pentru că ar fi existat riscul ca referendumul de modificare a Constituției să fie invalidat.

“Proiectul era gata, mai aveam doar să anunțăm câte regiuni vor fi și unde vor fi reședințele de regiune — și astea erau decise, dar nu voiam să le anunță până nu vedeam Constituția ratificată. În paralel, în 2013, s-a adoptat legea referendumului, prin care cvorumul de 50% plus unu a căzut la 30%. A fost atacată acea lege la Curtea Constituțională. Cel care era împotriva legii violent era Traian Băsescu, care era președinte în funcție. CCR a adoptat o decizie prin care a spus că legea este constituțională, dar ciudățenia — poate ciudățenie pentru mine — că este constituțională dar după un an de zile, atunci când își termina mandatul Traian Băsescu. Neputând avea un vot de 30% (…), am ajuns în situația în care trebuia să facem un referendum știind că nu vom avea cvorum și nu va fi validat. Neputând modifica Constituția, unde trebuia să punem termenul de regiuni, acest proiect nu a mai putut fi promovat”, a spus Dragnea.

Liviu Dragnea a precizat că nu a renunțat la aceste proiect.

“Proiectul există, sper ca anul viitor să găsim suficientă înțelepciune. (…) Legislația era făcută, calendarul era foarte clar, intram cu legea în 2014, în primăvară. Asta este explicația. Proiectul meu rămâne”, a mai spus Dragnea.