Ediție de excepție Fashion Night Out 2016 la Satu Mare

Ediția de toamnă a Fashion Night Out a fost una de excepție, poate cea mai bună organizată până acum la Satu Mare. Față de anii precedenți, evenimentul a fost organizat acum pe parcursul a două seri. Creațiile prezentate de designeri au fost de bună calitate și apreciate de publicul sătmărean.

Prima seară

Prima seară Fashion Night Out, toamna anului 2016, cea de vineri, a fost încântătoare. Designerii care și-au prezentat creațiile au oferit publicului niște creații de excepție, puse excelent în valoare de manechinele Agenției „Trust Models”.

În această seară și-au prezentat creațiile Adalin, Cosmin Mureșan de la CM – creation de mode, Diana Breban (Baia Mare), Inedit, La magia de la creacion by Raluca Mureșan, Ramona Năprădean (Baia Mare) și Spencer by Ciprian Crăciun.

A doua seară

Dacă prima seară, cea de vineri, de la Fashion Night Out a fost încântătoare, cea de a doua a fost de-a dreptul incendiară. Creațiile propuse de designeri au fost deosebite, unele chiar extravagante, dar apreciate de publicul sătmărean prezent în număr mare la eveniment.

Seara a debutat în forță cu creațiile deosebite ale hair-stilist-ului sătmărean Adriana Popescu. Coafurile sale au fost minunate și i-au surprins plăcut chiar și pe cei care o cunosc mai bine pe creatoare.

A urmat Atelier Cris Fashion care a prezentat o minunată ținută de sezon. Paltonașe viu colorate și foarte frumoase. Designer-ul băimărean Bianca Breban a prezentat o colecție deosebită și apreciată de publicul sătmărean. Este pentru prima dată când la Fashion Night Out au venit și creatori de modă din străinătate. Unul dintre aceștia a fost Cinzia Tiso, din Italia, care a impresionat publicul cu creațiile sale cu nuanțe asiatice și nu numai.

Cireașa de pe tort

Cireașa de pe tort a serii a fost colecția prezentată de Sebastian David, de la CM – Creation de Mode. Acesta a prezentat o superbă colecție de lenjerie, iar manechinele au purtat bijuteriile confecționate manual de Alexandra Catargiu.

Ioana Călin s-a prezentat la Fashion Night Out cu colecția prezentată la New York în urmă cu câteva luni. Rochiile ei de mireasă au impresionat publicul, mai ales cel feminin. O colecție deosebită a fost și cea a creatoarei de modă Sladana Krstic (Italia), croată de origine. Aceasta a venit la Satu Mare cu propriile ei manechine, iar hainele au fost o adevărată poezie. În fine, foarte frumoasă, dar și îndrăzneață în același timp, a fost și colecția prezentată la Satu Mare de Queensy (Cluj-Napoca).

Una peste alta, ediția de toamnă a Fashion Night Out 2016 a fost una superbă, iar organizatorii, în special sufletul acestui eveniment, Kariklea David, merită toate felicitările. Felicitări merită și prezentatorii celor două seri minunate ale evenimentului, și anume Alexandra Catargiu și Cosmin Mureșan care s-au descurcat admirabil.

An de an, Fashion Night Out Satu Mare este tot mai bine organizat, câștigă notorietate și este tot mai apreciat, atât de către sătmăreni cât și de către cei din afara județului.

Ioana Simion