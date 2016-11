Facem poze cu clasamentul, suntem pe loc de promovare!!!

Cine ar fi pariat măcar un leu chior în vară că Olimpia va termina turul de campionat pe loc de promovare? Cred că nici cel mai înfocat suporter al galben-albaștrilor nu ar fi riscat să-și piardă leuțul pe un asemenea rămășag…Dar iată că după seria incredibilă de 11 partide fără înfrângere, Olimpia a urcat cel puțin până azi pe poziția a 2-a în Liga a 2-a și în ciuda condițiilor precare de antrenament și a unui stadion ce stă să se dărâme, antrenorii și jucătorii merită să viseze frumos, la o performanță deosebită.

Olimpia a bătut și la Brăila, scor 1-0. Apărarea și-a făcut din nou datoria…iar golul a venit de la fundașul Valter Heil, unul dintre cei mai constanți jucători din tur.

Pe lângă reușita din minutul 55 ai noștri au mai irosit două situații clare prin Ludușan min 36 și Tudoran min 90 ambii ratând în situație de singur cu portarul… Apoi, au mai fost situațiile bune avute de Muntean și Iuhas în vreme ce brăilenii au părut mai periculoși doar la fazele fixe.

Urmează primul meci din retur cu deplasare pe terenul ultimei clasate, Metalul Reșița, și apoi ultimul meci acasă în week end-ul 10-11 decembrie , cu Mioveni…În fapt ar fi de luat o mare revanșă în fața argeșenilor care ne-au bătut de două ori în această toamnă.

Echipa și antrenorii și-au făcut pe deplin datoria , de acum cred că și vorbele politicienilor ar trebui să se transforme încet în fapte…Iar machetele de stadioane, că-s lego sau de carton ar trebui să prindă contur și-n realitate…Pentru că , de ce nu, Satu Mare ar merita să încerce marea cu degetul și să revină în liga 1. Nu mai e milionul de dolari de pe Prodan ca la ultima promovare de la finele anilor 90 dar acum putem visa la milionul de la televiziuni și la banii de la CL și CJ.

DACIA UNIREA BRĂILA – OLIMPIA SATU MARE 0-1

Arbitru: Andrei Antonie (Bucureşti); Asistenţi: Ionel Valentin Dumitru (Gherghiţa) şi Cosmin Vătămanu (Bucureşti).

Dacia Unirea: Cr. Mitrea – Gab. Niţă, L. Ivan (cpt.), Ghiocel, C. Necoară – P. Ioan – Roşoagă, Puşcaşu, C. Roşu – M. Enciu, C. Neagu

Rezerve: Bg. Olaru – Stănciulescu, Rz. Adăscăliţei, D. Oprea, Petean, Frunză, Mucuţă

Antrenor: Alin Pânzaru

Olimpia: Anca-Trip – Iuhas (cpt.), Duruş, Heil, Fl. Mureşan – Sil. Pană, Onicaş, Krausz, D. Muntean – Faur, Luduşan

Rezerve: Şuta – R. Rus, Ciul, Villand, V. Pop, Erdei, Tudoran

Antrenor: Bogdan Andone

CS Baloteşti – FC Academica Clinceni 1-3

CSM Râmnicu Vâlcea – Unirea Tărlungeni 1-0

Dacia Unirea Brăila – Olimpia Satu Mare 0-1

Metalul Reşiţa – Juventus Bucureşti 1-2

CS Mioveni – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 2-0

Foresta Suceava – Dunărea Călăraşi 1-1

Duminică, 27 noiembrie

Chindia Târgovişte – UTA Bătrâna Doamnă 0-3

Luni, 28 noiembrie

FC Braşov – CS Afumaţi 18:00

Florin Mureşan