Familia Iocsak la putere…

Final de sezon în Campionatul Regional de Rally Sprint. După un an plin de evenimente marca ACR Satu mare, sâmbătă în poligonul de la marginea orașului am avut ultima etapă a sezonului. O etapă în care am avut 64 de concurenți și în care spectacolul a fost la el acasă.

A urmat seara cu deja obișnuita festivitate de premiere de la final de sezon cu cupe, medalii, premii și surprize pentru participanți.Și în ciuda faptului că la București cei de la FRAS au organizat și ei Gala Campionilor și o parte dintre laureații de la Satu Mare au fost nevoiți să plece în capitală, totuși festivitatea s-a bucurat de o participare numeroasă.

Campionatul care a avut etape în diferite locații, printre care și în Baia Mare, Carei sau Bulevardul Transilvania, a strâns în total 243 de piloți din mai multe județe ale României. Doar sâmbătă au fost prezenți 64 de piloți. Fără niciun incident major, evenimentele s-au desfășurat fără evenimente nedorite și în condiții de maximă siguranță atât pentru concurenți cât și pentru public. Totul s-a terminat cu bine.

Dacă la open s-a impus băimăreanul Robert Szabo, cu siguranță că marea câștigătoare a sezonului a fost familia Iocsak din Livada. O familie care a plecat acasă cu trei titluri. Leontin la juniori 2, Natalia din nou la feminin și Ioan la debutanți!!! Doar mama n-a concurat, dar nu e vremea pierdută.

Iată cei mai buni piloți de la fiecare categorie:

Juniori

JN.1- locul 1 – Balazs Pintye (Satu Mare), locul 2 – Natalia Iocsak (Livada), locul 3 – Mihnea Hanea (Cluj-Napoca)

JN.2- 1 – Leontin Iocsak (Livada), 2 – Ervin Petras (Satu Mare)

Feminin-1 – Natalia Iocsak (Livada), 2 – Pamela Kiss (Satu Mare), 3 – Natalie Hanea (Cluj-Napoca)

Debutanți

clasa 1- 1 – Ioan Iocsak (Livada), 2 – Raul Trifu (Tureni), 3 – Adalbert Toth (Livada)

clasa 2- 1 – Cosmin Caraba (Satu Mare), 2 – Attila Nagy (Baia Mare), 3 – Liviu Moldovan (Oradea)

clasa 3 – 1 – Zsolt Gulya (Satu Mare), 2 – Emerich Gindele (Carei), 3 – Thomas Czier (Urziceni)

Avansați

clasa 1 – 1 – Andrei Uram (Oradea), 2 – Tamas Veres (Baia Mare), 3 – Kasza Kis (Satu Mare)

clasa 2 – 1 – Florin Ștecka (Satu Mare), 2 – Levente Kovacs (Satu Mare), 3 – Tamas Veres (Baia Mare)

clasa 3 – 1 – Robert Szabo (Zalău), 2 – Ovidiu Pașca (Baia Mare), 3 – Cristian Foldes (Baia Mare)

Open – 1 – Robert Szabo (Baia Mare), 2 – Andrei Uram (Oradea), 3 – Florin Ștecka (Satu Mare).

Campionatul a fost organizat de ACR Satu Mare, CS Rider’s Satu Mare, Primăria Satu Mare. Se aduc mulțumiri sponsorilor, printre care: Primăria și Consiliul Local Satu Mare, G.M. Zamfirescu, Consiliul Județean Satu Mare, Media Print, Esedra, Ali Baba Trans, Milan SRL. Se mai aduc mulțumiri: Poliția Locală, Poliția Rutieră Satu Mare, ISU “Someș” Satu Mare, Jandarmeria Satu Mare, angajații ACR Satu Mare.

Florin Mureşan