Fotbalul județean mereu surprinzător…

Trebuie să recunoaștem că nu e week end să nu avem parte de subiecte interesante ce ne parvin de la meciurile din fotbalul județean…Iar cel petrecut duminică la meciul Vetiș-Doba ne-a mai demonstrat încă o dată că uneori portarii pun mai mult patos în timpul meciului decât mulți dintre colegii din câmp.

Concret , portarul celor de la Vetiș, supărat că a fost criticat de un coleg pentru golul patru, primit, s-a luat la harță cu acesta și cu greu a fost potolit de coechipieri. Centralul Sergiu Neichi i-a acordat corect cartonașul galben… Moment în care portarul a amenințat că rupe cartonașul… Iar centralul i l-a dat cu drag! Numai că din cauza mănușilor galbenul nu s-a lăsat rupt iar omul nostru l-a distrus cu o mușcătură zdravănă…Sigur că nu e de repetat isprava de alți jucători din județ, dar nici nu are cum să nu-ți aducă zâmbetul pe buze un astfel de episod!!!

Comisia de Disciplina din cadrul AJF Satu Mare intrunita in sedinta marți 8 noiembrie 2016 a luat urmatoarele decizii:

– Omologarea rezultatului cu 3-0 in favoarea echipei Unirea Tășnad si amenda 400 de lei pentru neprezentarea echipei Recolta Dorolt II la joc.

– La jocul Viitorul Vetiș – Voința Doba a fost eliminat jucatorul Kerekes Vasile (Vetis) pentru gesturi jignitoare la adresa arbitrului, acesta fiind suspendat 2 etape. Tot la acest joc a fost eliminat si jucatorul Ciprian Buzgau (Vetis) pentru folosirea unui limbaj jignitor la adresa arbitrului, jucatorul a fost si suspendat 2 etape.

– La jocul Lipău – Odoreu, a fost eliminat jucatorul Tincu Dănuț ( Odoreu) pentru cumul de cartonase galbene, Comisia a decis suspendarea acestuia 1 etapa si 20 de lei amenda.

– La jocul Moftinu Mic – Energia Negresti, jucatorul Balog Levente ( Moftinu Mic) a fost eliminat pentru lovirea cu cotul a unui adversar. Comisia a decis in acest caz suspendarea jucatorului 2 etape

– La jocul Prietenia Crucisor – Atletic Craidorolt , jucatorul Kardos Gabriel (Crucisor) a fost eliminat pentru cumul de cartonase, acesta nu mai are drept de joc 1 etapa si a fost amendat cu 20 de lei.

– La jocul Marna – Lucaceni au fost eliminati jucatorii Onet Sorin si Pop Radu, ambii de la echipa din Marna, pentru lovirea adversarului, Comisia a decis suspendarea lor pentru 2 etape.