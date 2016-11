Hamilton a câștigat MP al Braziliei

Britanicul Lewis Hamilton (Mercedes), campionul mondial en titre, a câștigat duminică Marele Premiu al Braziliei de Formula 1 și s-a apropiat la 12 puncte de coechipierul său, germanul Nico Rosberg, lider în clasamentul piloților când a mai rămas o singură cursă. Cronometrat în 3h01min01sec335/1000, Hamilton a obținut a treia sa victorie consecutivă după ce a plecat din pole position și prima în Brazilia. Pe locul 2 în MP de la Interlagos a fost Rosberg, la 11sec455/1000 de învingător. Titlul va fi decis în ultima cursă a sezonului, la Abu Dhabi, peste două săptămâni. Tânărul olandez Max Verstappen (Red Bull) s-a clasat al treilea în MP al Braziliei, o cursă care a fost întreruptă de două ori din cauza ploii. În clasamentul piloților, Rosberg are 367 de puncte și este urmat de Hamilton, 355 p, Daniel Ricciardo, 246 p, Sebastian Vettel, 197 p, Max Verstappen, 192 p, Kimi Raikkonen, 178 p etc. În clasamentul constructorilor, Mercedes-AMG, care și-a asigurat de mai mult timp titlul de campion, are 722 de puncte, la mare distanță de următoarele clasate, Red Bull 446 p, Ferrari, 375 p, Force India 163 p etc.