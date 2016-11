„Hyperion” cu patru stele

Familia Moldovan s-a împuţinat, întrucât el, capul familiei, a „plecat” între cei buni, apropiaţi lui Dumnezeu! Să se odihnească în Pacea Sa!

Au rămas cei din frumoasa familie să ducă mai departe roadele muncii, gândirii şi bunului simţ al celui „plecat”. Şi o fac cu străişnicie. Veniţi din Bistriţa-Năsăud, au realizat, cu puţini ani în urmă, un frumos complex în Staţiunea Felix, de lângă Oradea, la ieşire, pe dreapta, pe drumul Oradea- Beiuş – Deva. Hotelul are un nume cu renume şi nu se dezminte, fiind cu adevărat „Hyperion” ce călătoreşte, prin izvorul lui, printre stele, spre a-l întâlni pe Demiurg. L-a întâlnit aici, între patru stele atât de luminate, încât îşi merită, cu prisosinţă, numele şi face ca Felixul să strălucească şi mai mult pe harta ţării şi, de ce nu, a lumii!

Am vizitat voit complexul „Hyperion” şi am văzut o împletire armonioasă între modernism şi tradiţionalism. Adică, o construcţie admirabilă, cu o împărţire judicioasă, cu camere excepţionale, dotate cu tot ce impun zilele în care trăim şi cu pretenţiile mereu crescânde. Dotarea este de excepţie, restaurant de excepţie, iar personalul coordonat de dna Viorica Moldovan poate concura cu similari de pe glob! Are femeia aceasta un bun simţ ce te frapează şi ştie, să-l transmită şi să-l impună familiei sale, care o ajută şi se dăruieşte total, dar şi personalului angajat. Spun „angajat” deşi mi s-a părut că absolut toţi formează o familie frumoasă numită „Hyperion”.

Medicul de specialitate, o specialistă cu adevărat, este şi un prieten apropiat al pacientului venit de oriunde, căruia îi întinde o mână de ajutor, nu numai prin procedurile ce le va urma, dar şi prin vorba ei, care, parcă, te vindecă.

Sigur, se bazează pe bazinul din interior, cu apă termală, cu specialist pentru gimnastică impusă, cu duşuri şi dotări de ultim „răcnet”. Mai mult, cabinetele de tratament, dotate cu cea mai nouă aparatură stau la dispoziţia pacienţilor veniţi din toată ţara. Aici sunt două specialiste, cu înaltă pregătire profesională, cu răbdare, cu pasiune pentru meserie şi cu multă dăruire. Dacă dna Mariana Abrudan şi dna Anca Iuga n-ar fi aşa, aparatele şi masajul ar rămâne să funcţioneze doar din obligaţia că primeşti salariu. Aici este cu totul altceva! Este o trăire a specialiştilor, alături de cea a pacientului, o convingere că rezultatele se vor simţi nu peste mult timp. Acolo este o ordine „ca-n carte”, dar domină respectul faţă de om, bunătatea şi bunul simţ.

Desigur, în limita timpului, am aflat de la „lucrătorii” din complex absolut totul. Sunt mândri că-i caută atâta lume, deşi complexul este nou-nouţ şi nu-i cunoscut încă. Oricum, am făcut emisiuni la „Oameni şi fapte” în Felix şi la Herculane, dar ceea ce am văzut aici m-a impresionat mult! Poate şi pentru legătura cu „Luceafărul” lui Eminescu! Am consultat meniul zilnic şi am văzut că într-o săptămână este atât de diversificat, încât este imposibil să nu fie pe gustul tuturor. O deservire cu totul impecabilă, cu bucătărese şi ospătari pricepuţi, văzându-se „de la o poştă” calificarea şi practica în meserie. Aceasta-i o meserie pretenţioasă şi de mare responsabilitate! Oricum, dacă ar trebui să acord o notă, la general, pentru tot ce se întâmplă acolo, aş fi pus în situaţia de a acorda zece, fără nici o reţinere, plus felicitări dnei Viorica Moldovan! Îi doresc sănătate şi-i mulţumesc că a contribuit cu o „cărămidă” la construcţia frumoasă a renumitei şi unicei staţiuni de acest fel, dorită de români şi străini!

Acolo se lucrează decent şi chiar în bună colaborare cu Casele de pensii. Îi îndemn pe sătmăreni şi pe cei din jur să nu ocolească „Hyperion”, iar direcţiunii Casei Judeţene de pensii, d-nei Eugenia Sabou îi aduc felicitări pentru tot ce face şi pentru că s-a orientat spre acest complex balnear! De fapt, spusele mele, referitor la instituţia pe care o conduce, ar fi ca aprecierile de mai sus. Pensionarii din judeţ pot mulţumi acestei directoare iubitoare de oameni, femeia nr. 1 din judeţ, care ajută prin tot ceea ce face o masă mare de oameni care au nevoie de aşa ceva!

Aş dori, ca atunci când se înmânează biletul de tratament, să se sublinieze nişte lucruri atât de necesare pacienţilor, privind obligaţia de a respecta şi a se respecta fiecare prin ţinută vestimentară şi verbală!

Am rămas impresionat de tot ce am văzut la „Hyperion” şi cred că ar merita să fie văzut complexul şi prin ochii camerei de luat vederi! Poate, pe curând!

Teodor Curpaş