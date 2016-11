Istoria – cea mai frumoasă poveste!

Elevii clasei a IV-a C de la Scoala Gimnaziala ‘’Mircea Eliade’ din Satu Mare au sarbatorit, ca de fiecare data, Ziua Nationala a Romaniei, asa cum se cuvine. De data aceasta , pe langa cantece patriotice si versuri inaltatoare, elevii, alaturi de invatatoarea Alina Chis, au oferit parintilor posibilitatea de a observa ce cunostinte si –au insusit la disciplina ISTORIE, pe care o studiaza pentru prima data in acest an. Astfel, cu totii au participat la concursul : “ ISTORIA – CEA MAI FRUMOASA POVESTE”, fiecare avand rolul sau: elevii – concurenti, parintii-juriu, invatatoarea- moderator.

Elevii au fost grupati in 5 echipe a cate 4 copii, trebuind sa raspunda la 20 de intrebari. Parintii au urmarit cu atentie raspunsurile lor pentru a putea realiza un clasament al echipelor, precum si unul individual, avand ca suport baremele de corectare. Activitatea a inceput cu intonarea Imnului de Stat al Romaniei,fiind presarata cu poezii, iar la final cu totii au cantat “ Clopotul Reintregirii”.

Castigatorii acestui concurs au fost , atat elevii, care au fost recompensati cu diplome, carti si tort, precum si parintii , care pret de doua ore au sarbatorit, alaturi de copiii lor, un 1 decembrie memorabil.