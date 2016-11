Județul Satu Mare, denigrat în presa britanică

Se pare că presa din Marea Britanie a demarat o amplă campanie de denigrare a României și a românilor. Ultima ispravă este a celor de la The Sun care pretinde că a făcut un reportaj ”pe bune” la o familie din Carei despre care spune că își exploatează copiii prin muncă. Din fericire, însă, situația nu este nici pe departe aşa cum o prezintă cei de la The Sun.

The Sun: Copii exploatați

Jurnaliștii englezi de la The Sun provoacă un scandal internațional după ce au descoperit la Carei cum copiii sunt exploatați prin muncă. O familie de români cu doi copii câștigă 20 de lei pentru fiecare 1.000 de jucării asamblate pentru ouăle Kinder, pe care apoi le pun în saci și le duc la fabrica din Carei. ”Știu că suma pe care o primim este îngrozitoare, însă nu am de ales; trebuie să fac asta”, a mărturisit mama copiilor pentru jurnaliștii de la The Sun, citați de realitatea.net.

Membrii familiei Jurj primesc 22 de pence pe oră și muncesc nu mai puțin de 13 ore pe zi. Românii care aleg să lucreze pentru Ferrero petrec, deci, o zi întreagă asamblând jucăriile din surprizele ouălor de ciocolată chiar la ei acasă, în condiții în care controlul calității este, practic, imposibil de realizat, mai scriu cei de la The Sun.

Realitatea e cu totul alta

Reportajul realizat de jurnaliștii de la The Sun potrivit căruia niște copii din Carei sunt exploatați prin muncă este cel puțin suspect. Lucrurile nu par a sta nici pe departe așa cum le descriu jurnaliștii englezi.

Mama copiilor, Timea Jurj, lucrează la Draxlmaier, sau cel puțin așa scrie în contul acesteia de pe Facebook, deci au cel puțin un venit în casă. De asemenea, din pozele postate de mamă pe site-ul de socializare, copiii sunt foarte bine îmbrăcați, le sunt organizate zile de naștere, au fost duși în excursii, la ștrand sau la concerte, ceea ce o familie săracă, așa cum pretind cei de la The Sun, nu și-ar putea permite. În aceleași fotografii se poate vedea că familia Jurj are în curte o mașină de cel puțin 2.500 de euro, și locuiește într-o casă bine pusă la punct. Chiar și în fotografiile postate de cei de la The Sun se poate vedea un televizor cu diagonală mare, dacă nu de ultimă generație, cel puțin de generație mai recentă care ar costa cel puțin 1.000 de lei.

Din aceleași fotografii se poate vedea cum mama Timea Jurj are degetele pline cu inele de aur, ceea ce, cu siguranță, dacă ar fi săracă, nu și-ar putea permite. Tot în fotografiile de familie sunt imagini de la îmbarcarea pe un avion, ceea ce înseamnă că familia a călătorit și în străinătate. Cu siguranță nu cu banii câștigați din asamblarea jucăriilor din ouăle Kinder.

Nepotrivirile între ceea ce a prezentat The Sun și realitatea ce apare din fotografiile postate de Timea Jurj sunt mai mult decât elocvente. Există posibilitatea ca The Sun să fi realizat acest reportaj după ce a plătit familia, că altă explicație nu există. Oricum, cei de la Protecția Copilului Satu Mare au demarat o anchetă pentru a se vedea care este starea familiei respective și dacă acei copii sunt exploatați prin muncă.

Cristian Stan